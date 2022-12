Club Paracao inauguró su temporada de piletas y sumó horarios de natación

El Club Atlético Paracao, ubicado en la zona sur de la ciudad, calle Juan Báez 745, inauguró la temporada de verano y habilitó todas las piletas. La institución deportiva cuenta con unas cinco piletas de distintos tamaños, un gran espacio verde con sectores de sombra, asadores, quinchos y reposeras.Cabe destacar que el club, con 76 años, cuenta con una amplia trayectoria en las disciplinas deportivas como natación, básquet, jockey, voley, tenis y además con el tiempo fue sumando otras propuestas como patín, gimnasia y diversas actividades acuáticas.En esta temporada 2022-2023 debido a la gran demanda de los socios, la institución deportiva sumó nuevos horarios de natación. Al respecto, el referente de dicha disciplina,Marzo, informó a Elonce que el grupo de nadadores mayores de 18 años va ganando terreno y se incorporaron más horarios a la siesta. “Es una hora cómoda para quienes trabajan y es muy concurrido”, expresó.En tanto, uno de los nadadores señaló que realiza el deporte para calmar los dolores de espalda, “son todas ventajas, me ayuda a relajar y es una disciplina amigable, además los profesores son pacientes y nos cuidan”, apuntó.“Nado todo el año y eso sirve para mantener un estado físico y ser saludable”, valoró un hombre al resaltar que “el agua me ayuda mucho en lo psíquico y me relaja”.