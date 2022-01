Iosper otorgó un 10 por ciento de aumento a sus prestadores

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) dispuso un incremento de un 10 por ciento, a todos sus prestadores, que rige desde el 1 de enero para aranceles de primer y segundo nivel y consultas, informó el presidente del organismo, Fernando Cañete. El porcentaje se suma al 46 por ciento que concedió en 2021.



Desde el 1 de enero rige un incremento del 10 por ciento a todos los prestadores, “atento a las políticas arancelarias que se instrumentan en la Obra Social, enmarcado en las pautas presupuestarias y posibilidades económicas y financieras de la institución”, explicó el funcionario.



El incremento “se suma a lo que Iosper ya otorgó en el ejercicio 2021; 10 por ciento en febrero, 10 por ciento en marzo, 10 por ciento en abril, 10 por ciento en agosto y seis por ciento en octubre, lo que suma un total del 46 por ciento, al conjunto de los prestadores”, dijo el presidente de Iosper, quien detalló que los aranceles son para “primer y segundo nivel en honorarios y gastos y las consultas generales y especiales”.



Además, Cañete destacó que Iosper no solo implementa aumentos razonables y acomodados a los números de la Obra Social sino que, también, “sostiene la cadena de pago y acortó los plazos”.



“Hoy podemos decir que con la mayoría de los prestadores con los que hay convenio los tiempos de pago son razonables desde el momento en que se presenta la facturación. En una situación económica del país, de la que la provincia no escapa, y con el contexto en el que nos encontramos, no cortar la cadena de pagos es una medida muy atinada para seguir acompañando la relación entre Iosper y sus prestadores”. Por eso valoró “la buena predisposición del Gobierno para remitir los fondos a la Obra Social en tiempo y forma, a fin de cumplir con el pago a todos los prestadores”.