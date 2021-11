Familias y turistas disfrutaron de las visitas nocturnas a Salto Grande

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En el marco del evento, que se realizó en simultáneo en diferentes puntos de la provincia, vecinos y turistas pudieron conocer diferentes locaciones de Salto Grande de noche, acompañados por los equipos de Relaciones Públicas.



Durante las más de tres horas que duró la experiencia, los participantes destacaron la organización y particularidad del evento y el trabajo realizado por el personal de Salto Grande.



"Hermosa experiencia, fuimos en familia y la pasamos genial", "¡Experiencia única! ¡Para recomendar!" y "Muy lindo paseo, el trabajo de los guías fue muy bueno. Ojalá se repita", fueron algunos de los comentarios durante el evento y en las redes sociales del organismo por parte de vecinos y turistas que asistieron a la Noche de los Museos en Salto Grande con propuestas poco habituales.



Recorridos por un particular y luminoso Complejo Hidroeléctrico con ingresos a la Sala de Máquinas, paseos y juegos nocturnos por el Ecoparque y visitas al Museo de Salto Grande con la participación de la artista urbana, Sann, junto a su muestra de obras, "Vibracional", hicieron de la propuesta una experiencia única, que recibió a más de 400 personas, entre vecinos y turistas, que llegaron al lugar en micros dispuestos por Salto Grande, como de manera particular.



"Fue realmente una hermosa noche, ver la Represa desde el mirador iluminada fue maravilloso y transitar por el Ecoparque a la luz de la luna también. La gente se iba realmente encantada", expresó Natacha Castiglioni, miembro del equipo de trabajo del Museo y Centro Cultural Salto Grande.



Cabe destacar que esta fue la primera vez que se incluyeron los recorridos al Complejo Hidroeléctrico y Ecoparque dentro de la propuesta de la Noche de los Museos en Salto Grande.



"Estuvo todo hermoso, muchísima gente, todos contentos y muy sorprendidos con la propuesta. En varias oportunidades me preguntaron cuándo se hacía de nuevo. Fue una experiencia nueva tanto para la gente como para quienes somos parte de Salto Grande", señaló Roxana Conelli del área de Relaciones Públicas de Salto Grande.



"Se disfrutaron mucho las visitas a la Represa, fue muy bueno el trabajo de las guías, como así también el paseo por el Ecoparque con linternas, que resultó ser una linda propuesta para los chicos", cerró una turista al ser consultada por el evento.