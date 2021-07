Instituciones del departamento Paraná recibieron aportes provinciales

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero entregó aportes a instituciones del departamento Paraná por un total de 1.909.767 pesos, que serán destinados a la compra de materiales, herramientas y mano de obra.



En una reunión virtual, de la que participó la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la municipalidad de Paraná, Carina Ramos; el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy; las coordinadoras del Subsidios y Aportes del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ángela Solari y Verónica Aloatti; y presidentes de Asociaciones Civiles, la ministra Romero realizó la entrega de aportes a 24 instituciones de Paraná y Paraná Campaña.



“Las políticas públicas no podrían llegar a todos los estamentos o sectores de la comunidad si no hubiera organizaciones intermedias que complementan y conjugan el esfuerzo del Estado. Por eso, como dice el gobernador Bordet, es importante que estos fondos se apliquen a las instituciones que invierten tan bien y son fundamentales para que exista ese ida y vuelta”, destacó Romero durante el encuentro.



En este sentido, explicó que el propósito de esta línea de aportes es “ayudar a consolidar la labor de las asociaciones civiles” y remarcó la importancia de “continuar encontrándonos aunque sea en la virtualidad, porque estos espacios nos permiten que las distintas entidades e instituciones nos cuenten en qué están, cómo es la marcha y sus objetivos de trabajo”.



Además, subrayó: “Una vez que hayan aplicado los fondos que hoy reciben, rápidamente pueden volver a solicitar otro aporte, siempre y cuando hayan cumplimentado con la rendición al Tribunal de Cuentas”.



Por su parte, el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy, sostuvo la importancia de destinar este tipo de aportes “que también son de mucha ayuda para las cooperativas”; y agregó: “Nosotros somos una provincia netamente cooperativista y mutualista y es importante que sigamos fortaleciendo y fomentando esta tipo de economía”.



Las instituciones que recibieron aportes en esta oportunidad son: Asociación Civil Cultural y Deportiva Luz de Esperanza; Asociación Civil Impacto Solidario; Asociación Civil Sumando; Asociación Civil Compromiso Social Comunitario; Asociación Israelita;Centro Ex alumnos de Don Bosco; Club Atlético Avenida Ejército; Club Atlético Catamarca Central; Club Atlético Libertador San Martín; Club Atlético Instituto; Club universitario Paraná; Comuna El Palenque; Comunidad Vecinal Gdor. Ricardo López Jordán; Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de La Picada Limitada; Cooperativa de trabajo Movimiento Organizado Ltda.; Cooperativa de Trabajo Vivircoop Ltda.; Fundación Crisálida; Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas; Fundación Luz de Vida; Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético LEADI; Liga de Fútbol El Pingo; Parroquia Santo Domingo Savio; QuiQue Club y Unión de Colectividades.



Instituciones civiles



El presidente de Luz de Esperanza, Ricardo Lescano, agradeció los aportes otorgados y explicó: “Estos fondos recibidos van a ser utilizados para cubrir gastos de un evento cultural realizado por streaming que tuvo como objetivo ayudar a los grupos culturales de la ciudad y buscar una nueva salida económica en el contexto de pandemia”.



Por parte de la Cooperativa de Agua de La Picada, Mariana Ferger, agradeció al equipo de trabajo del Ministerio de Gobierno y al Ipcymer que “siempre colaboran con la cooperativa. Este subsidio nos sirve para impulsarnos a transcurrir este camino en el que buscamos mejorar el servicio de agua potable en nuestra localidad”.