Un año ininterrumpido de la Posta Respiratoria en el Hospital San Roque

¿Qué es la Posta Respiratoria?

En el Hospital San Roque

Algunos números

Las Postas Respiratorias son una de las herramientas fundamentales que tiene la "Campaña de Invierno" para reducir la mortalidad y las formas graves de las enfermedades respiratorias prevalentes en la población infantil durante los meses de bajas temperaturas. Se trata de la instalación de dispositivos especialmente dedicados al abordaje de los cuadros respiratorios* en las instituciones de salud.Los dispositivos de Atención Diferenciada de los Cuadros Respiratorios son parte de la estrategia del Programa Nacional de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas, cuya aplicación a nivel provincial está a cargo de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud entrerriano.*(tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, fiebre).La Posta Respiratoria empezó a implementarse en el HMISR en la Pandemia de H1N1 en 2009. Con el apoyo y la promoción de la Dra Amelia Niveira, entonces Secretaria Técnica de la gestión del Dr. Cati, se constituyó en un pieza fundamental de la estrategia sanitaria del hospital.Desde ese año hasta ahora, sucedió que en algunas ediciones se decidió adelantar el comienzo de la Posta (mediados de mayo) ante el aumento creciente de consultas monitoreado por el Nodo de Epidemiología. Así también sucedió lo contrario: ante el descenso de consultas alguna vez se terminó la Posta a mediados de agosto.En mayo de del 2020, ya nos encontrabamos ante una pandemia en desarrollo en nuestra provincia. En atención a esa circunstancia, se implementó un ingreso diferenciado con algunas adaptaciones edilicias y funcionales, y con el préstamo de una sala de espera móvil.En las ediciones anteriores, el ingreso se compartía con el de la Guardia Central de Pediatría y las consultas respiratorias se redirigían hacia un pasillo interno del hospital donde funcionaba el consultorio de la Posta Respiratoria, por lo cuál podía darse una circulación y una espera superpuestas.Otro detalle no menor fue que el año pasado, la población objetivo de atención diferencial se amplió a los niños y niñas de hasta los 14 años y 11 meses, cuando anteriormente el comprendía a menores de 6 años (por una cuestión epidemiológica de prevalencia y gravedad de los cuadros respiratorios en esa población).También en esta última edición se decidió sostener la continuidad de la atención diferenciada y es por eso que desde la primer semana de junio del 2020 a esta del 2021, ha pasado un año ininterrumpido del funcionamiento de la Posta Respiratoria.El 2020 resultó un año atípico para la demanda de atención de la Posta porque, las restricciones de circulación y la suspensión de las actividades presenciales generaron un descenso de las consultas por presentaciones respiratorias y de casos respiratorios graves.Resumiendo, durante el 2020 se registró un descenso del al rededor de un 90% en las consultas respiratorias respecto al año anterior. Pero el 2021 ya plantearía otra realidad bien distinta. El restablecimiento de algunas actividades implicaron también un aumento de las presentaciones respiratorias (no covid), acercándose a los valores y volúmenes de trabajo esperables en condiciones "normales". Pero además, sobre mayo, la consulta por casos sospechosos o compatibles con sintomatología COVID-19 aumentaron un 80%.Por supuesto que el funcionamiento de la Posta será igual en lo que queda de este año: 24/7 de lunes a domingo.Queda mucho trabajo, por eso necesitamos del acompañamiento de la ciudadanía, mediante el respeto de las medidas de cuidado que ya todos conocemos:• Lavarse las manos y/o desinfectá con alcohol con frecuencia, y sobre dodo después de tocar objetos, más aún cuando estamos fuera de casa.• Usar tapaboca, naríz y mentón• No compartir mate, vasos ni cubiertos• Mantener distancia de 2 metros entre personas