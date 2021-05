Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Illia trabaja con turnos programados

El nuevo edificio

Se concretó la mudanza del antiguo edificio del Centro de Atención Primaria de Salud “Dr. Arturo Illia”, emplazado en barrio Paraná XV, a su nueva sede de calle Provincias Unidas.“Continuamos con un proceso de migración, ya abrimos las puertas y estamos a la espera de la inauguración formal”, dijo el director del establecimiento, Raúl Hergenreder, aAdemás, aclaró que por el momento se trabaja “con turnos programados y seguimientos de pacientes de coronavirus y se otorgan las altas correspondientes” y sumó que cuando quede inaugurado formalmente, brindarán todos los servicios.“Por cuestiones de trámites burocráticos, no hemos podido instalar los servicios de telefonía e internet”, sumó.El terreno donde se construyó el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria Doctor Arturo Illia, está ubicado en calle Provincias Unidas entre Coronel Díaz y Sara de Eccleston.Al respecto, dijo que “se trata de un edificio moderno, esta mejorado y mantenemos todos los servicios. Estamos en una zona estratégica y en el corazón de la ciudad, dispuestos a prestar el mejor servicio posible”.Consultado sobre el reclamo que realizaron trabajadores del departamento de Libreta Sanitaria, que no serán traslados porque no habría un espacio físico donde pueda funcionar esa área municipal, dijo que “transitoriamente se procedió al traslado de los elementos trabajo y se instalaron en un salón de Usos Múltiples, se dispuso un área para que puedan desarrollar las tareas habituales”.