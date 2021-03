En cuatro semanas de marzo, IOSPER pagó a prestadores 613.548.058,65 pesos

La Obra Social le pagó en este periodo a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), 63.728.876,06 pesos, mientras que la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler), percibió 59.714.855,09 pesos, lo que demuestra claramente que la prestadora de salud cumplió con el compromiso asumido con estas entidades.



Durante las cuatro primeras semanas de marzo de 2021 "se pagaron 613.548.058,65 pesos a prestadores de Iosper", indicó el funcionario, quien destacó que "a pesar de la difícil situación económica que vive el país, de la cual la provincia no escapa, hemos hecho un esfuerzo para cumplir. Tal como se comprometió el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, durante las negociaciones con Femer y Acler, Iosper pagó todo lo que se comprometió. Esto debe quedar claro, para evitar suspicacias que no corresponden".



En rigor, del total de 63.728.876,06 pesos que cobró Femer, correspondieron, 46.173.295,79 pesos a prácticas ambulatorias de Primer Nivel (consultas y prácticas), del periodo enero de 2021; en honorarios de Segundo Nivel (internación) , por el mes de diciembre de 2020, un total de 8.074.121,72 pesos; y por el mismo concepto, correspondiente a enero de 2021, un total de 8.347.475,93 pesos. Luego, en el ítem Cartera Fija de Anatomías Patológicas, Femer cobró 1.133.982,62 pesos, también por el primer mes del año.



Además, precisó el contador, la prestadora de salud abonó "a clínicas y sanatorios, 59.714.855,09 pesos; a centros de rehabilitación y escuelas especiales, 31.375.171,69 pesos; en prótesis, 29.593.553,66 pesos; a bioquímicos, 22.347.415,67 pesos; y en kinesiología, 12.004.127,58 pesos". En medicamentos, se invirtió un monto total de 286.224.169,34 pesos. También agregó que, "en reintegros asistenciales y subsidios (Celiaquia y SxF), se abonó 28.396.485,34 pesos; en derivaciones (a prestadores fuera de la provincia), 10.212.556,93 pesos; en cuidadores domiciliarios, 7.656.541,69 pesos; en anestesiología, 8.338.383,09 pesos; en oftalmología, 5.908.021,61 pesos; en ambulancias, 2.956.000,00 pesos; y en hematología, 1.954.322,14 pesos".



Además, "se acreditó a hospitales públicos de la provincia, 5.335.672,00 pesos y 3.348.176,17 pesos en servicios de odontología", apuntó el funcionario de la Obra Social. El gerente destacó que, en servicios de diálisis, Iosper pagó 15.064.363,82 pesos; mientras que abonó a la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia, un total de 5.521.183,66 pesos y a otros Médicos y Sociedades Médicas, 13.868.183,11 pesos.



Schmidt aseguró que, "el presidente del Directorio Obrero, ya ratificó que Iosper hará todo el esfuerzo para achicar el plazo de pago en el mes de abril, a los demás prestadores que puedan estar demorados más de 30 días en percibir sus honorarios".



“Cuidar los recursos”



El gerente de Administración aseveró que Iosper tiene claro lo que significa la defensa del sistema solidario de salud. "Nuestra responsabilidad es defender los recursos del organismo; como Iosper financia el sistema, sólo puede transferir los recursos que recibe la obra social. No tenemos otros ingresos, por lo cual debemos cuidar cada peso que entra".