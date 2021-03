Presentaron las actividades por el Día Internacional de la Mujer

Detalles

Presencias

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó la presentación en la Sala de Periodista, de Casa de Gobierno, junto a las ministras de Desarrollo Social y de Gobierno y Justicia, Marisa Paira y Rosario Romero, respectivamente; y la esposa del gobernador, Mariel Ávila."Estas acciones tienen que ver con procesos de sensibilización, capacitaciones y reconocimientos porque este año, como el año anterior, el título de la agenda de la mujer tiene que ver con la Mujer Trabajadora y con poder visibilizar todos los logros conquistados, pero también todos los desafíos que tenemos para adelante. Por eso hoy estamos aquí ratificando este compromiso no solamente con la agenda sino también con generar propuestas integrales que se nos plantean, desde la institucional y lo político, con la condición de que son agendas que aún en el marco de la pandemia tenemos que sostener y profundizar", planteó la vicegobernadora al abrir la actividad."Hay una mirada dentro de la agenda que tiene que ver con la interseccionalidad, con generar un ámbito de escucha, pero también pensar que las políticas de género no son políticas de un ministerio o de un gobierno, son políticas de Estado y tenemos una mirada interministerial e intersectorial para poder construir también esta agenda que trasciende esta semana, trasciende el mes y tiene que ver con lo que vamos haciendo cada día", apuntó.A su vez, Stratta precisó: "La particularidad de este año es que asumimos la importancia de trabajar en la deconstrucción de las masculinidades y poder sostener que la agenda de género no es sólo de las mujeres, sino que también necesita del compromiso de toda la sociedad".Por su parte, Paira expresó: "Estamos presentando esta Semana de las Mujeres Trabajadoras en la que, de manera interministerial e interinstitucional, construimos una agenda de actividades con el objetivo de reflexionar sobre el rol de las mujeres y fortalecer el camino que venimos construyendo, con el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, en materia de políticas integrales de género"."En este sentido, las diferentes propuestas para esta Semana reflejan el trabajo que se viene llevando adelante desde hace varios años por parte de la provincia con los gobiernos locales y los diferentes organismos del Estado", agregó al respecto.En la misma línea, Romero afirmó: "Se trata de una agenda que construimos participativamente todas las áreas del Gobierno provincial, pensando en actividades diversas". En este sentido, destacó: "Este sábado inauguraremos en Concordia, uno de los cinco murales alusivos que están siendo pintados en cinco ciudades: Paraná, La Paz, San José, Diamante y Concordia. La obra artística en la calle tiene una gran relevancia y estos murales, que están siendo pintados por artistas mujeres, coordinadamente con la Secretaría de Cultura y las Municipalidades, expresan mensajes en contra de la violencia de género y el machismo bajo el lema ´que nadie nos diga lo que podemos ser´"."Quiero destacar también que en la agenda de este año no hemos dejado de lado las masculinidades, hay una agenda específica para este tema. Esa mirada que tenemos que tener, sobre todo en torno a las violencias que las mujeres seguimos sufriendo", concluyó Romero.La realización de la Semana de las Mujeres en su edición 2021, es una iniciativa que se realiza anualmente desde 2016 y que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En base a esto, todas las actividades fueron acordadas y organizadas por diferentes organismos del Estado provincial.La agenda completa de actividades, puede consultarse a través del siguiente link: http://bit.ly/3sHkOOD De la presentación también participaron la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D'Agostino; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi; la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas, Silvina Calveyra; la coordinadora del Programa de Accesibilidad y Equidad Sanitaria, Miriam Gauna; la directora del Instituto Provincial del Cáncer, Claudia Enrique; la coordinadora de Políticas Transversales del Consejo General de Educación, Nora Romero; la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman; la senadora provincial Flavia Maidana; las diputadas provinciales Carina Ramos y Lucía Varisco; y el asesor cultural Roberto Romani, entre otras autoridades.