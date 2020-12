Pescadores deportivos piden que se actualicen los protocolos para la actividad

El reconocido guía de pesca Mariano Bradanini celebró el arranque de la temporada "y estamos con la esperanza de que sea muy buena, luego de este año en el que muchos de nuestros compañeros no han sacado la lancha ni han tenido algún otro tipo de ingreso económico".



En declaraciones a Diario Río Uruguay, el referente del sector recordó que el protocolo "está armado en base a lo que se hizo allá por el mes de junio, con una modalidad de emergencia y con un 50% de la capacidad para cada lancha".



"O sea, con un máximo de tres personas a bordo: el guía y dos pescadores o turistas más", aseveró. Subrayando que "el gran problema hoy es que en un 80% de las consultas, las excursiones se venden con 3 pescadores o turistas".



Según explicó, con la vieja limitación "se está complicando para cerrar las ventas, por lo que reclamamos ? a nivel provincial, municipal y hasta con Prefectura ? pero no hemos podido lograr este permiso para una persona más".



Bradanini explicó que "entendemos que el sector va a trabajar muchísimo mejor con ese nuevo permiso", sin comprometer la situación sanitaria ni exponer a los participantes a los riesgos de contagio ante la pandemia.



Es más, "hay que ponerse en el lugar de los turistas, dado que no es lo mismo afrontar el costo de las excursiones usando dos embarcaciones, que repartir ese costo entre tres, en una misma lancha", remató.