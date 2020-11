Elecciones en UADER: "No garantizan la democracia universitaria"

Docentes, estudiantes y graduados, en el marco de la convocatoria a elecciones de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) para para renovar autoridades, presentaron un petitorio para que se suspenda el acto electoral previsto para 1 y 2 de diciembre."Entregamos un petitorio con más de 1.500 firmas, donde le pedimos a las autoridades que suspendan el acto electoral previsto para el 1 y 2 de diciembre. Creemos que no están dadas las condiciones de para el ejercicio de la democracia representativa", expresó auna profesora."En este contexto no se pude hacer campaña, las gestiones son los únicos que tienen los contactos de los electores para difundir sus propuestas. Las listas de la oposición no las tenemos y no podemos llegar a los ciudadanos con nuestras propuestas", dijo.Y agregó que "estas elecciones van en contra de lo que dice el estatuto de la universidad, que aclara que el voto por correo no garantiza el ejercicio el derecho y la obligación del sufragio sobre todo por parte de los estudiantes".Por su parte, un graduado de la UADER, comentó que "fue un año muy difícil y tendríamos que estar preocupados por las realidades académicas. En la facultad de Ciencias de Humanidades, más del 60% de los alumnos no tuvieron acceso a la virtualidad y por ese motivo no tienen acceso para participar de las elecciones".Además "más del 70% de los estudiantes no se encuentran en los lugares con sedes de la Universidad. Es decir que no hay garantías para un acceso pleno para la democracia universitaria".En cuanto al petitorio, "pedimos la extensión de las regularidades, queremos que el tiempo que dure la cuarentena, no corra en los plazos para el vencimiento de las regularidades. Queremos evitar una deserción masiva".En tanto, Violeta González de la agrupación Indignadxs y estudiante de la carrera de psicología, mencionó que "rechazamos este proceso electoral, porque no es democrático, hubo mucha deserción estudiantil y las autoridades pusieron el foco en una elección que es totalmente fraudulenta. Los recursos se invirtieron en las elecciones y no en un campus virtual para sostener a los alumnos"."Queremos que las elecciones se den en las condiciones correspondientes, con presencialidad", finalizó.