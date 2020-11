Anunciaron un bono de $5000 y los pagos de diciembre para municipales de Chajarí

El intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, anunció un bono de 5000 pesos y el cronograma de pagos a los trabajadores municipales para diciembre. Además, confirmó que se continúa dialogando con representantes de los gremios por un incremento de haberes que podría confirmarse el mes próximo.



Según se indicó, el bono de 5000 pesos beneficiará a personal de planta (temporaria y permanente) y a contratados. Y se estableció el calendario de pagos para el mes próximo: viernes 11 de diciembre pago del bono de $5000; viernes 18 pago del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo); miércoles 30 de diciembre pago de salarios de dicho mes. Los haberes del mes de noviembre, por su parte, se cobrarán el día 30.



Asimismo, cabe recordar que, en agosto pasado, los trabajadores municipales percibieron un incremento del 10%. El mismo se sumó al aumento de un 10% del salario que comenzó a regir a partir del mes de marzo y al incremento de 1900 a 2500 pesos del pago por "presentismo" conforme a lo establecido en Ordenanza Nº 053/93 H.C.D. Estatuto y Reglamentación Del Empleado Municipal. Art. 185º) - inc. k).



Cabe recordar, también, que en el mes de febrero el personal de planta permanente, temporaria y contratados recibieron un bono de 2000 pesos, que se pagó junto a la ayuda escolar, y fue establecido en concepto de premio estímulo. Asimismo, en el mes de junio el Municipio de Chajarí abonó un nuevo beneficio de 3000 pesos a su personal que se complementó con el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.



Además de los aumentos establecidos en las paritarias, el Municipio viene actualizando las Asignaciones Familiares de los trabajadores municipales de planta permanente y temporaria, teniendo en cuenta los incrementos establecidos por la Administración Nacional de Seguridad Social, aplicando la Movilidad Ley Nº 27160. El último aumento de asignaciones tuvo lugar en el mes de septiembre.



De la misma manera, en el presente mes de noviembre, el Municipio otorgó un bono de $1500 que, también, alcanzó al personal de planta permanente, temporaria y contratados. El mismo fue concedido en el marco del Día del Empleado Municipal.



En este sentido y en la actividad que se concretó por el mismo motivo, Galimberti, comentó: "Este ha sido un año muy difícil para todos, en toda la sociedad. Y quiero contarles que desde el Municipio hemos hecho un esfuerzo grande para sostener muchos trabajos que tenían determinadas condiciones que todos sabemos que no se realizaron. Puedo asegurarles que este ha sido un año difícil no solo para los trabajadores municipales, hay mucha gente que, a partir de marzo, no ha trabajado".