En Colón esperan protocolo provincial antes de habilitar el turismo

A poco más de 20 días de la fecha anunciada para el inicio de temporada en Entre Ríos, los prestadores turísticos tienen más dudas que certezas sobre las condiciones en las que recibirán a los turistas, ante la falta de definiciones del gobierno provincial.



"Nos alineamos con la decisión provincial de la apertura el 4 de diciembre. Lo que buscamos los intendentes de la microrregión es conocer el paraguas que la provincia establece para el turismo. Hasta el momento, lo único que anunció el ministro Bahillo, es la fecha", expresó la Secretaria de Turismo y Cultura de Colón, Silvia Vallory, a El Entre Ríos.



"Todos nos preguntamos si la provincia va a establecer un marco general de acción. Se envió una nota al Ministro de Turismo y Producción Juan José Bahillo, a pedido de los intendentes de la microrregión (Colón y San Salvador) y mañana (miércoles) a las 9 es la reunión por Zoom con él, los intendentes y los funcionarios de Turismo".



"Queremos que la Provincia diga si solo va a decir que la temporada empieza el 4 de diciembre; si nos vamos a adherir a una aplicación nacional que todavía no está (Vacacionar); si van a establecer controles en los tres accesos provinciales en cuanto a venir con reservas, el código QR de la aplicación, si van a exigir un test rápido o hisopado, aunque ya dieron a entender que hisopado no", enumera la funcionaria colonense, entre los puntos a los que esperan encontrar respuesta en el encuentro virtual.



"Si el turista va a tener la obligatoriedad de contar con un seguro de salud, como lo estamos pidiendo nosotros, pero que no fue incluido en los anuncios; o si el prestador va a tener un seguro incluido en la tarifa, que descomprima a la salud pública para atención en efectores privados o traslados", agrega.



"También queremos saber si la capacidad de carga del destino la va a establecer el gobierno provincial, o sea en qué porcentajes se podrán alquilar los alojamientos".



"Por eso no queremos hacer anuncios concretos, porque el turista y el privado deben saber las condiciones al momento de la reserva. No son temas que definimos nosotros solos, si la Provincia no los va a definir, que nos digan y la microrregión tratará de hacer un acuerdo con las mínimas condiciones, y si no lo hará cada ciudad", señala Vallory.



"Tenemos muchísimas dudas, porque la verdad es que si bien venían con anuncios nacionales de reapertura y la provincia lo hizo el sábado a través del ministerio, no hay algo detallado de lo que veníamos hablando con el área de Turismo provincial. Estas cuestiones esperamos se clarifiquen en la reunión con el ministro y ver si nos alineamos con los requerimientos de la provincia, en caso de que estos existan, si no, ver cómo acordamos las condiciones para hacer turismo en la microrregión".



En el rubro alojamientos, la funcionaria recuerda que la Resolución 346/2020, los habilita únicamente para esenciales y viajante, estableciendo además las condiciones. "Eso es lo que rige hoy, no cambió nada en la normativa provincial. No hay una resolución nueva que permita habilitar los alojamientos para que el 4 de diciembre la temporada pueda iniciar. Nosotros no podemos hacer una rehabilitación sin un marco provincial. Se hizo un anuncio pero no la normativa para las habilitaciones, que hoy están expresamente prohibidas".



En ese sentido, enfatiza: "Por esto la urgencia de la reunión con el ministro Bahillo y conociendo cuál es nuestro escenario, a partir de ahí avanzaremos los sectores institucionalizados (gremios, Cecom, hoteleros gastronómicos, la Cámara Entrerriana, Termas), junto con la microrregión, cómo establecemos nuestros parámetros".



Los temas de la reunión de este miércoles



Este lunes, los jefes comunales que integran la Mancomunidad Tierra de Palmares: José Luis Walser (Colón), Julio Pintos (Pueblo Liebig), Gustavo Bastián (San José), Lucas Larrarte (San Salvador), Marcelo Giménez (Ubajay) y Susana Lambert (Villa Elisa); enviaron una carta al Ministro de Turismo, Producción y Desarrollo Económico Juan José Bahillo, en la cual solicitan urgente respuesta a los siguientes cuestionamientos, de cara al inminente inicio de la temporada 2020/21:



- Obligatoriedad (o no) de hisopado o testeo negativo de COVID; y si este se aplicará a todo el grupo familiar.

- Obligatoriedad para el turista de contar con un seguro médico / de salud que incluya pruebas de diagnóstico COVID si fuera necesario, internación y/o traslados; y un seguro turístico por parte del prestador en caso de cancelación de viaje por diagnóstico COVID; prolongación de estadías por aislamiento/cuarentena de los pasajeros con diagnóstico COVID positivo.

- Definir si en caso de contagio, el grupo familiar deberá residir en el lugar de alojamiento o retornar a su ciudad de origen.

- Obligatoriedad (o no) de la reserva previa de alojamiento.

- Capacidad de carga turística.

- Si se implementará el uso de una aplicación que permita contar con información para el sistema de salud y el sistema administrativo.

- Si Provincia realizará los controles de ingreso y cumplimiento de las condiciones exigidas, en todos sus acceso interprovinciales e internacionales.

- Información sobre las medidas para el funcionamiento del sistema de salud local, y si se han realizado proyecciones respecto del volumen de visitantes para la región.



El temario sería tratado en la reunión por Zoom que tendrá lugar este miércoles a la hora 9, luego de la cual las autoridades locales transmitirán lo acordado a las instituciones vinculadas al rubro.

Fuente: El Entre Ríos