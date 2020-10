Paro de colectivos: Defensoría pidió informes a la secretaría de Transporte

Los choferes de colectivos afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantienen, desde el viernes, una retención de servicios en reclamo por el pago del salario correspondiente a este mes. Tras la medida de fuerza, la secretaría provincial de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero el sindicato no la acató y en el medio del conflicto, una vez más, los usuarios volvieron a quedar sin servicio de transporte urbano de pasajeros."Hay preocupación porque la falta de colectivos lesiona el servicio y afecta a los derechos de los usuarios", comunicó ala defensora del Pueblo adjunta Cecilia Pautasso, al anunciar que desde el organismo, "se ingresó una nota a la subsecretaría municipal de Transporte para que nos informe sobre esta situación y que en lo posible, adelante la reunión del SITU que estaba programada para el martes 27"."Las resoluciones del SITU no son vinculantes pero en este caso, el Ejecutivo tendría que dar justificación de por qué no aplicaría lo que en este órgano se dé, que es donde se escucharon todas las voces", explicó al avizorar: "sería muy difícil que no lo considere"."Queremos que el vecino de Paraná no sienta resentido su derecho al transporte como bien público por todo lo que ello conlleva, mayor gasto en el transporte privado y dificultades para trasladarse", apuntó Pautasso y refirió que "la solución tiene que ser breve".Pautasso reconoció "que la mayor dificultad está en los aportes que debe hacer Provincia, los subsidios a la empresa de transporte". Y en ese sentido mencionó que "es un tema complejo que siempre se renueva y vuelven a darse largos períodos de paro de transporte"."Existe un derecho laboral de los choferes a percibir su salarios, se lesiona al trabajador de la empresa, pero también a los que dependen del transporte", comparó la defensora.Finalmente, comunicó que "toda vez que el ciudadano vea vulnerados sus derechos, la Defensoría es el organismo que está para atenderlo".Los números a los que se puede llamar son: (0343) 4202322, 4211050 y 08007771112, correspondientes a las áreas de atención a la ciudadanía, y a (0343) 4211029 y 4211051, del Centro de Mediación.La atención a través de esas vías es de 8 a 13hs, de lunes a viernes.En el mismo horario y días, se atiende de manera presencial, siguiendo las medidas de prevención vigentes, en la sede de la institución, en calle Monte Caseros 159 y 161.También es comunicación por la línea 03436226414, mediante la que se reciben mensajes de texto y WhatsApp, y por los correos electrónicos defensoriaparana@gmail.com mediacionparana@hotmail.com y por Facebook en Defensoría del Pueblo de Paraná.