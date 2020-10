Cuál será el horario del cementerio municipal por el Día de la Madre

Con motivo de conmemorarse el Día de la Madre este domingo,consultó en el cementerio municipal de Paraná cuál será el horario de apertura y los protocolos de cuidado para visitar la necrópolis."El horario de apertura será de 9 a 14hs y por ahora no está prevista una extensión. El protocolo es el mismo, se exige el uso de barbijo o tapa-bocas y hay personal para que les rocíe alcohol en las manos", comunicó el director del Cementerio municipal de Paraná, Adrián Gómez.Gómez recomendó a los visitantes "que traten de mantener las distancias y que circulen, para que no se amontone mucha gente; aunque el cementerio es grande, tiene seis hectáreas, y es un lugar abierto"."Este domingo vendrá mucha gente y debemos tratar de organizarnos entre todos para que no haya aglomeración", encomendó el responsable del cementerio municipal."Se trabaja con personal reducido, de 15 empleados por día, y para el domingo habrá un refuerzo de personal", adelantó aPunto aparte, mencionó que "en los sepelios se permite un máximo de hasta diez personas, y si son más, les pedimos que mantengan las distancias o que ingresen de grupos de a diez".Consultado a Gómez cómo se trabaja en el cementerio municipal en el marco de la pandemia por coronavirus, éste detalló: "Por la mañana llamamos a hospitales y salas de velatorios, desde donde nos informan cuántos fallecidos hay y les consultamos si fueron por coronavirus; si es así, el sepulturero toma los recaudos necesarios y se coloca el mameluco, guantes descartables, barbijo, todo lo que después se descarta"."Se permite el acompañamiento por parte de familiares, y el destino es el entierro o la cremación", agregó además.En la oportunidad, Gómez refirió que actualmente reciben "un fallecido por día por Covid-19"."La semana pasada eran dos o tres por día", comparó al revelar que ya registran "45 fallecidos por coronavirus" en el cementerio municipal.Finalmente, el responsable de la necrópolis encomendó a familiares "que consulten planes de pago para ponerse al día con las deudas por el pago de nichos, porque cuando pasan los años, se los saca por falta de pago".