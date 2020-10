Colón: No se permitirá el ingreso sin autorización y documentación

Foto: Archivo

Durante la tarde-noche del sábado, en redes sociales se viralizaron fotos y videos en los que se veía una importante fila de vehículos en los ingresos a la ciudad de Colón.



Asociándolo con el fin de semana largo por el 12 de octubre, las críticas por una presunta falta de control, no tardaron en llegar. Por su parte, la Municipalidad de Colón tomó la decisión de emitir un comunicado haciendo referencia a la situación. Lo hizo en los siguientes términos:



"Ante las inquietudes de la comunidad respecto al ingreso de personas a nuestra ciudad y la fila registrada este fin de semana en el ingreso, es necesario informar sobre la situación y funcionamiento de los controles que realiza el municipio.



El ingreso de personas a la ciudad está reglamentado por un protocolo que se actualiza de manera permanente y que contempla los requisitos y condiciones de cada situación en cada caso.



En el ingreso trabaja personal municipal de vía pública y de salud, fuerzas de seguridad y cuenta con el respaldo del equipo de salud de nuestro Hospital local para las decisiones sanitarias que a diario deben adoptarse para cuidado de todos.



Los ingresos se registran en una aplicación a la que tienen acceso las autoridades, que nos permite saber todos los datos personales y situación de quienes cuentan con autorización para el acceso. A la ciudad NO INGRESA NINGUNA PERSONA QUE NO CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y PERMISOS RESPECTIVOS, SIN EXCEPCIÓN.



La fila que hemos visto en el día de ayer, suele repetirse todos los fines de semana, solo que en este finde largo se ha hecho más visible, también producto de su viralización. Para conocimiento y tranquilidad de todos los vecinos, LA FILA ES CAUSA DE LA CIRCULACIÓN DEPARTAMENTAL QUE SE ENCUENTRA PERMITIDA ENTRE LAS CIUDADES VECINAS. Son ingresos de familias locales, de nuestra zona, de las localidades del departamento, que visitan Colón como siempre ha sido costumbre, generando sobre todo el fin de semana, y en horario de tarde noche, una mayor circulación que hace más ardua la tarea de registrar los ingresos.



Sepan que estamos bien cuidados, que tenemos la suerte de contar con un enorme compromiso del personal municipal a quienes valoramos y agradecemos, como también a las fuerzas de seguridad y del equipo sanitario del Hospital". La palabra de un inspector municipal También un inspector hizo su descargo a través de su cuenta de Facebook: "Hace 200 días que estamos en el acceso a Colón y los fines de semana se llena de gente de San José de Villa Elisa, alrededores. Vayan a filmar el domingo a la tarde y van a ver que son los mismo que van a dar la vueltita de todos los domingos... en la ruta ex 26 pasa lo mismo la gente sale a comer a dar vueltas desde que levanto un poco".



"Si supieran cómo nos agarramos con gente que quiere entrar y la mandamos para atrás como corresponde. No es solo trabajo también pensamos en nuestra familia, se piensas que los vamos a dejar entrar para que nos contagien a nuestros seres queridos, y la gente que conocemos desde años... Voy a seguir parado y dar todo de mí para que no entre nadie que nos pueda llegar hacer mal a la comunidad", agrega el empleado de Seguridad Vial, Mauro Soria.