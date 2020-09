Concordia: Piden solucionar problema de contaminación en histórico arroyo

Sobre el arroyo, que recorre parte de la ciudad y ha sido conocido históricamente por su contaminación, expresan que en sus distintos tramos, se encuentra sumamente contaminado por diferentes motivos.



De acuerdo a lo que informaron a Diario Río Uruguay, miembros voluntarios de distintas agrupaciones ambientales de Concordia, enviaron u petitorio al Intendente, Alfredo Francolini para "expresar inquietudes sobre situaciones críticas que necesitan urgente resolución por medio de la municipalidad".



Según expresaron "el preocupante estado en el que se encuentra el arroyo Manzores, que recorre gran parte de nuestra amada ciudad, ha hecho que nuestras distintas agrupaciones nos unamos. En esta unión, la única meta es conseguir que, de una vez por todas, el municipio ponga cartas en el asunto e implemente políticas ambientales postergadas durante décadas".



Sobre el arroyo, que recorre parte de la ciudad y ha sido conocido históricamente por su contaminación, expresan que en sus distintos tramos, se encuentra sumamente contaminado por diferentes motivos:



1. Cantidad de residuos contaminantes provenientes de los efluentes de industrias y talleres situados en cercanía al arroyo, así como también conexiones irregulares domiciliarias de aguas servidas.



2- El volcado de residuos domiciliarios de algunos vecinos y vecinas de la naciente del arroyo, cito en Gobernador Cresto y J. J. Valle. Al no contar con un digno servicio de recolección en sus respectivos barrios, alteran la calidad del agua, biodiversidad y el paisaje.



"Nos vemos en el deber de peticionar a ustedes, nuestros representantes, que lleven a cabo un cambio de acción, cambio de visión y prioridades, de manera que implementen los siguientes puntos lo antes posible", aseguran.



Además, indican: "Consideramos que es necesario y urgente llevar a la práctica inmediatamente medidasproactivas, de manera que:

1- Se aplique la normativa vigente para la protección de humedales de nuestra ciudad.



2- Conjuntamente, se efectivice la normativa de la gestión integral de residuos sólidos urbanos G.I.R.S.U. a la cual la ciudad de Concordia se adhirió y que también está vigente en la provincia.



3- Poner en valor el arroyo Manzores. Esto traería un beneficio, no sólo ambiental, sino también turístico y educativo. La puesta en valor y conservación del arroyo proporcionará la oportunidad de aprovechar un espacio de abundante biodiversidad.



"Conocemos las dificultades por la situación de la pandemia actual, pero por ello mismo, también creemos que este es el momento oportuno para poner en marcha este plan de acción verde. Es sabido que la proliferación descontrolada de roedores, mosquitos y alimañas diversas resultan vectores ideales para enfermedades que ya se están dando en nuestra comunidad, tales como dengue, leishmaniasis y chikungunya. Esto nos inquieta sobremanera, ya que todavía estamos inmersos en una pandemia a la cual no le quisiéramos sumar nada que complique nuestra situación sanitaria", señalan en la carta.



Además, hacen alusión a las mejoras que fueron llevadas adelante en la zona en que desemboca el arroyo y piden que suceda lo mismo con el curso de agua. "El paseo de la costanera ha recibido en los últimos años un aporte de dinero muy importante que se ve reflejado en el diseño paisajístico y en los elementos arquitectónicos incorporados, pero no se está teniendo en cuenta algo tan sustancial como lo es el cuidado del equilibrio ambiental, y la preservación de la biodiversidad", aseguran.



Por último, si bien es de público conocimiento que se está encarando la obra de un relleno sanitario, surigieren que "sería vital prolongar la vida útil del mismo, mediante un programa que asegure la disminución de la generación de residuos, y otras formas de gestión y tratamiento de los sólidos, tales como el reciclaje", e invitan a Francolini a reunirse y escuchar las propuestas: "Quedamos a entera disposición para ser convocados, consultados y contribuir con nuestros conocimientos, experiencia y puntos de vista, así como para colaborar con acciones puntuales y concretas en esta tarea".



La nota está firmada por representantes de No Mas Plástico, Luz del Ibirá, Ceydas, Asamblea Ciudadana Concordia, Eco Cultura y Ciudadanos Curiosos.