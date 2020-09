Estudiantes entrerrianos desarrollaron una aplicación contra el acoso callejero

Como parte de un proyecto de la facultad, cuatro estudiantes de la UTN de Concordia desarrollaron una aplicación contra el acoso callejero.tiene como objetivo crear una red de contención entre las usuarias que permita asistir si una de ellas es víctima de acoso en la vía pública."La propuesta surgió a partir que en la facultad nos solicitaron que detectemos una problemática actual, le encontremos una solución y hagamos en base a eso un proyecto", informó uno de los estudiantes involucrados en el proyecto, Matías Romero, aEn este sentido detalló: "Tratamos el tema del acoso callejero por el miedo que sienten la mayoría de las mujeres al caminar solas o con otras chicas por la calle"."Realizamos una encuesta y en unos pocos días recibimos 510 respuestas de mujeres de todo el mundo. Por lo que validamos es una problemática que no solo pasa en Concordia, sino que ocurre a diario en distintas partes del mundo sin importar la edad", sostuvo.En cuanto a la aplicación dijo que "Camina Conmigo tiene como objetivo la prevención del acoso callejero a través de una red comunitaria entre usarías para que se puedan comunicar y asistir si algo llegase a ocurrir"."Cuando una mujer avisa por la aplicación que sufre acoso, las destinatarias acudirían a acompañar y ayudar", remarcó.Y continuó: "La diferencia del botón antipánico es que este está destinado a mujeres que sufrieron violencia de género y tienen medidas cautelares vigentes, en cambio en nuestro caso no es necesario tener una denuncia para tener la aplicación"."En principio la aplicación va a estar disponible para celulares con sistema operativo Android o IOS para poder abarcar la mayor cantidad de usuarias posibles", señaló Romero.Asimismo agregó que "se está evaluando las funciones de aplicación, si se podrá grabar parte del entorno y dónde quedarían almacenadas las imágenes para después poder efectuar la denuncia"."Muchas destinatarias en la encuesta nos indiciaron que no tenían respaldo para poder realizar las denuncias correspondientes y es por ello que queríamos ofrecer la posibilidad de contar con pruebas", argumentó.Entre las características de la aplicación se encuentra la posibilidad de notificar a los usuarios cuando una persona sufre acoso callejero.En cuanto al financiamiento de la aplicación, los estudiantes tienen pensando que se desarrolle a través del área informática del municipio o realizar un convenio con diferentes Universidades para llevar adelante junto con estudiantes de otras carreras el soporte.