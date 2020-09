Inició la construcción del cerco perimetral en escuela "De La Baxada del Paraná"

Iniciaron las obras para la construcción del cerco perimetral y ampliación de aulas en la escuela secundaria Nº 91 "De La Baxada del Paraná", ubicada en barrio Bajada Grande de la capital entrerriana."Ya estuvieron las máquinas y delimitaron las aulas, así que estamos más que felices", anunció ala rectora María Alejandra Bertello."El cerco perimetral será para delimitar la escuela y tratar de evitar los hechos de vandalismo y robos de los que hemos sido víctimas. Y además, de delimitar el espacio escolar para proteger a nuestros alumnos, se protegerá lo que es del Estado porque la escuela es nuestra casa", completó la docente y miembro de la cooperadora escolar, Claudia Sinner."Además, se construirán tres aulas y un espacio de Administración para ampliar y mejorar nuestra tarea cotidiana en la que se verán beneficiados nuestros alumnos, los docentes y todos los actores institucionales de esta querida escuela", agregó.Sinner valoró que el inicio de obras, justo en el día en el que se celebra el Día del Maestro, "para la comunidad educativa es una caricia al alma ante esta etapa tan particular que estamos transitando, porque esto ha sido producto de un arduo trabajado de gestión porque la perseverancia tiene sus frutos"."El objetivo es hacerles a los chicos un lugar agradable donde estar", remarcó.En tanto, Bertello recordó que "el proyecto, que inició en 2013, comenzó a ver la luz a partir de un Senado Juvenil con las conversaciones de un alumno Gonzalo con Bahl, y a partir de tomar conciencia de que no somos un número, llegaron un montón de promesas hechas con anterioridad; por lo cual, estamos muy felices por eso".Al reflexionar sobre la tarea docente, la rectora apuntó: "No podemos llevar adelante el trabajo que hacemos si no tenemos vocación de servicio"."Si bien entendemos las necesidades económicas de docentes, este es un trabajo que se hace a partir de conocer el contexto y aquel profesor que trabaja en esta escuela, en una semana sabe si podrá seguir porque es un trabajo a full e invalorable", sentenció.