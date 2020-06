Presentaron a hoteleros y gastronómicos de Colón proyecciones de reactivación

Foto 1/2 Foto 2/2

Este martes en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Colón, el Intendente José Luis Walser y la secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, presentaron el resultado de una serie de encuestas realizadas tanto a prestadores como a turistas durante los cien días que lleva la emergencia social y sanitaria por la pandemia del Covid-19.



Asimismo se proyectaron acciones pensadas para la reactivación de la actividad turística, la más afectada por la cuarentena y la última que se reactivará.



Se dio a conocer además que será presentado el proyecto de creación del consejo asesor de turismo, que reemplazará al Amitur, y que convocará a más actores involucrados en la actividad turística.



Finalizada la presentación, el intendente Walser remarcó "la necesidad de que empecemos a conversar como salimos de esta situación, y el sector hotelero y gastronómico es quien tiene el horizonte más lejano en esta situación, y la gran incertidumbre de cuándo vamos a volver a poder trabajar del turismo y como lo vamos a hacer" sostuvo.



El intendente de Colón dijo además: "Les mostramos las encuestas y herramientas que estamos haciendo en este tiempo para cuando podamos volver tener herramientas para salir a competir".



Sobre la creación del consejo asesor, José Luis Walser adelantó: "Conversamos la necesidad de que haya un ámbito genuino de participación en las decisiones turísticas de nuestra ciudad, y el anuncio de que vamos a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante donde se crea el Consejo Asesor de Turismo, un ente que va a ser un espacio, un ámbito de participación que incluye a muchos otros actores que no estaban en la discusión turística, entendíamos que era necesario incorporarlos" afirmó.



A lo que agregó que será un "consejo asesor ampliado para tener más voces y comenzar a diseñar las políticas públicas" indicó Walser.



"La creación de este consejo va a derogar el Amitur, que sabemos muy bien en los últimos años no cumplió su función y ha tenido algunos cuestionamientos importantes" subrayó el intendente de Colón.



Renconversión



Al ser consultada sobre la reunión de trabajo, la secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, comentó: "Hicimos el reconto de los 100 días del aislamiento social preventivo obligatorio, todo lo que venimos haciendo, las capacitaciones, el contacto con los turistas, el vínculo con el sector privado que mantuvimos constantemente" remarcó.



También fueron presentadas tres encuestas que la funcionaria detalló: "como se comportó el comerciante y el consumidor ante la reapertura de comercios y que hemos acompañado, con muy buenos resultados, la encuesta de impacto económico que también tiene datos más que interesantes y reafirma esto de que sin dudas Colón ha sido la ciudad más afectada económicamente y socialmente de toda la provincia por el tipo de actividad en que centra su actividad económica, y que tiene un horizonte de reactivación muchísimo más lento que otros lugares".



En tanto que casi mil turistas también respondieron la encuesta de las preferencias: "queda claramente cuáles son las tendencias y los derechos que van a venir a exigir los visitantes al destino, más allá de que hay protocolos si eso no alcanza tenemos que hacer propios estos nuevos hábitos" sintetizó Silvia Vallory.



Y dijo para concluir: "Es una reconversión que necesitamos como destino tanto en la parte privada como en la parte pública, que también tenemos una serie de proyecciones para desarrollar en lo que será la reactivación" resaltó.



El día después



Al referirse a la reunión con el municipio, el presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Colón (AHGA), Mario Delasoie, dijo estar "contentos, porque nos recibió turismo y el Intendente como para poder a empezar a hablar del tema turístico" expresó.



Y añadió que la reunión sirvió para empezar a pensar "cuál va a ser el día después y como transitamos este camino hasta el día después" señaló Delasoie.



El presidente de AHGA Colón valoró además las proyecciones y aseveró: "tienen planes como para hacer algún tipo de obra pública destinada al sector turístico que hace años que no se hacía nada, y empezar a funcionar nuevamente ahora con el Coatur, similar al Amitur pero con algunas diferencias" explicó al señalar la creación del consejo asesor de turismo.



Al tiempo que remarcó la importancia de "tener planes, que no nos sorprenda el día que podamos reactivar empezando de cero".



Sobre las expectativas de reactivación de la faz gastronómica en tanto, Delasoie dijo que podría hablar novedades en los próximos días "También se habló de la parte hotelera referente a alojamiento de personas que realizan actividades esenciales y que necesitan alojamiento en la ciudad de Colón y no los pueden alojar".



En ese sentido Delasoie también añadió: "los protocolos ya están armados, hay protocolos que bajó la provincia a través de la municipalidad, y que las mismas entidades gremiales y empresarias tienen, todos estos comercios cuando abran van a abrir con todos estos protocolos no de una manera irresponsable".



Por último, el presidente de AHGA Colón afirmó: "No sabemos cómo se va a manejar la transición, lo vemos muy complejo y lo manifestamos, porque el 80 por ciento de los turistas que tenemos en Colón provienen de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, que están en una situación compleja y nosotros libres de coronavirus" concluyó Delasoie.



El intendente Walser también fue consultado sobre la rehabilitación gastronómica a lo que respondió: "Tenemos que ser muy cuidadosos con este aspecto, ya sabemos lo que es convivir con virus en nuestra ciudad, ya sabemos lo doloroso y lo difícil que fue, queremos ir paso a paso, hoy por recomendación de provincia estamos en un distanciamiento social que es el status epidemiológico que tiene nuestra provincia".



Y agregó: "Vamos a ir paulatinamente aprobando actividades, estamos evaluando la gastronomía porque ya tenemos demandas del sector, y en la medida en que nos vaya acompañando la situación sanitaria vamos a ir aprobando la gastronomía, la hotelería y otras actividades que hoy están aprobadas en provincia pero que nosotros aún no la tenemos" subrayó el intendente de Colón.