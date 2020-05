En Viale habrá cuatro lugares para las caminatas recreativas y será por DNI

Las mismas se desarrollarán en cuatro lugares: Avenida San Martín (entre Frco. Ramírez y Antártida Argentina); un predio del ferrocarril (entre calles Tucumán y Estrada); pista de atletismo del polideportivo y predio de Ciclismo (Hiporrecta).



Las caminatas se realizarán de 10 de la mañana a 18 horas y quienes concurran deberán hacerlo por finalización de su DNI. Cada personal podrá hacerlo como máximo una hora por día (180 minutos semanales para cada uno).



Los documentos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán caminar los lunes, miércoles y viernes. En tanto, los culminados en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán hacerlo los martes, jueves y sábados.



En la conferencia se aclaró que sólo se permite caminatas y no se podrá correr.



Si las condiciones climáticas no son aptas, no se podrá realizar la caminata. Cabe aclarar que cada persona deberá mantener una distancia mínima con otros de 10 metros y el uso obligatorio de tapa bocas y botellita de agua individual.



Finalmente, Weiss explicó que continuarán los controles en los accesos a la ciudad, para evitar que llegue el COVID 19.



A tener en cuenta:



Tanto el subsecretario de Deportes como el Primer Mandatario remarcaron las siguientes recomendaciones



-Respetar las distancias mínimas. Distanciamiento: anterior y posterior: caminata 10 metros. Lateral 2 metros como mínimo.



-Tapaboca obligatorio.



-No poseer contraindicaciones médicas para la práctica deportiva.



-Botellas de aguas individuales.



-No hacer contacto con otras personas (exceptuando el caso de ser acompañante de un menor de 16 años).



-Se deberá caminar en sentido de las agujas del reloj, sin excepción evitando pasar de frente o por el costado de otra persona y de hacerlo se deben respetar los dos metros de distanciamiento obligatorio.