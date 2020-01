Fabiana Cantilo cerró la primera noche de la Fiesta del Pescado y el Vino

Cantilo, sin igual

Con 35 puestos gastronómicos y 24 de artesanos como marco, se lanzó la cuarta temporada de la gran. Más allá de la música y el megaescenario, desde la organización resaltaron el sector productivo que representan los pescadores artesanales y los viñedos de la zona que continúan en crecimiento.El evento del 2020 es conducido por Manuel Lazo y Sabina Melchiori, quienes mantuvieron al público entretenido en cada presentación. Además, Agustina Hildt conversó con muchos de los miles que disfrutaron de tamaño espectáculo en la costanera de la ciudad.Los artistas locales también tuvieron la oportunidad de mostrar su música y talento. Antes de Fabiana Cantilo se presentó Suma Paciencia; The Chars, con el reconocido rockero local Charly Lavín; Gameel; la voz inconfundible de Valentina Gonella; Omega Hip Hop; La Perla; Javier Gallay; Berjude y Festiband.La oferta gastronómica fue de primera, con variados platos, vinos de la zona y cerveza artesanal. Fueron 35 los puestos que se sumaron este año y la convocatoria continúa en ascenso.Fabiana Cantilo es una de las históricas voces del rock nacional argentino. Tocó con referentes como Fito Páez y Charly García, entre tantos. Y anoche Gualeguaychú tuvo la oportunidad de disfrutar de sus canciones de manera libre y gratuita.A través de las redes sociales, Cantilo difundió la fiesta y elogió a la ciudad, cerrando su visita con un gran show en el escenario de la Fiesta del Pescado y el Vino."No te quejes de todo, eso te detendrá, de la maravilla, que es la libertad". Los acordes de "Payaso" dieron inicio al repertorio de 16 canciones con que Fabiana Cantilo brilló a orillas del río que lleva el nombre de la ciudad.La referente del rock nacional interpretó varias canciones presentes en el imaginario colectivo, como Eiti Leda, la maravilla de Charly García que inmortalizó Serú Girán. Y sus propios clásicos, como "Ya fue" y "Mery Poppins", canciones con las que recorrió buena parte del mundo.Este grupo musical de la ciudad de Río Cuarto (Cba), producido por Miguel "Conejito" Alejandro, que desde 1999 recorre todos los escenarios del país.Con esta formación integrada por Luis "Lucho" Castro (desde el año 2000), Santiago "Santi" Dadone (desde 2013) y Fabricio "Pupi Ortiz (desde 2018), Banda XXI esta presentando además de sus temas clásicos como: "Olvidala, Que bonito, Quiero saber de ti, Cuando me enamoro, Te pido perdón, El bombón, El mismo calor, etc.; Sus nuevos temas como: Ámame, Amor y fiesta, Tu falta de querer (Feat. Viru kumbieron), Lobo y luna, No tengo plata, Piel ajena y Amor secreto (Feat. Facu y La Fuerza); Temas disponibles en nuestro canal de YouTube, Spotify y plataformas digitales.Banda XXI realizará una gira por las principales ciudad del país como festejo de sus "20 años de trayectoria".Los Tekis ("chicos" en quichua), es un grupo jujeño de folklore, compuesto por Sebastián López en primera voz, quena y charango, Juanjo Pestoni en batería, Mauro Coletti en vientos y coros, Pipo Valdez en vientos y charango, Walter Sader en guitarra y Pucho Ponce en bajo. Sus ritmos se centran en la música del Noroeste argentino y Bolivia, como los carnavalitos, bailecitos, huaynos y taquiraris, utilzando instrumentos autóctonos como sikus, zampoñas, quenas y charangos. Debutaron en el Festival de la Serenata de Cafayate de 1991, aunque tocan juntos desde muchos antes.La trova rosarina es el nombre de un movimiento dentro de la música argentina en general, y del rock argentino en particular, que apareció a inicios de los años '80 en la ciudad argentina de Rosario. Musicalmente la trova rosarina fue importante porque se caracterizó por ser una fusión de varios géneros musicales, lo que llevó a que en el género hubieran canciones más cercanas al rock, otras al folklore argentino, tango, ritmos rioplatenses, canción de protesta, música ciudadana o pop melódico. Lo que tenían en común sus artistas era que venían de Rosario y buscaban expresar un mensaje común de disconformidad con el régimen militar.