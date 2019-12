Alumnos de las escuelas Magnasco y Cervantes hicieron su aporte a Once por Todos

Video: Alumnos de la escuela Magnasco entregaron guardapolvos y cantaron el tema de Once por Todos

Este domingo es la gran jornada solidaria que desde hace 15 años moviliza a la población para dar una mano a quien más lo necesita. En este caso, Once por Todos tiene entre sus beneficiarios a hospitales, escuelas, ONG's y CIC rurales de la provincia.Y esta tarea no se podría concretar sin el apoyo incondicional de comercios, empresas, instituciones y establecimientos educativos que año a año dicen presente.En el marco de esta ayuda, este jueves, dos escuelas de la capital entrerriana sumaron su aporte. En primer lugar, desde lalos alumnos juntaron guardapolvos y junto a la maestra de Música, los estudiantes de 6to grado cantaron la canción que es el himno de Once por Todos. (Miralo en el video)En tanto que desde la e, señalaron que "estamos muy contentos y agradecidos porque todas las familias colaboraron y tenemos muchas donaciones; siempre nos están apoyando". Y remarcaron que el balance de la movida "es más que positivo y es una muy buena forma de cerrar el año ya que siempre estamos tratando de inculcar entre nuestros alumnos la solidaridad, el ayudar y acompañar al otro".Entre las donaciones, se juntaron alimentos no perecederos, leche larga vida y ropa.