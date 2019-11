El gobierno provincial acompañó el lanzamiento del Seven de la República

Mediante una conferencia de prensa, se presentó el Seven de la República, en su 36° edición masculina y 4º femenina, que se realizará en Paraná. Estos encuentros deportivos son acompañados por el gobierno provincial a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social.







La presentación se llevó a cabo este miércoles en un hotel del Parque Urquiza de Paraná, y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Laura Stratta; el secretario de Deportes, José Gómez; el presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez; el titular de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Nelson Di Palma; y el consejero de la UAR por Entre Ríos, Jaime Barba.







En ese marco, la titular de la cartera social destacó "el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de la Unión Entrerriana de Rugby para lograr un año más tener esta competencia de trascendencia nacional aquí en Paraná". Luego, Stratta aseguró que "el gobernador Bordet permanentemente nos insta a los funcionarios del gobierno provincial a trabajar en forma articulada y mancomunada con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil".







Asimismo, la funcionaria aseguró que "el mandatario ha logrado que el deporte se transforme en política de Estado, entendiendo que es una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social". Y en ese sentido agregó:"Pensaba en los valores que representa el rugby, como la solidaridad, el cooperativismo, el compañerismo, la disciplina, valores que no solamente los necesitamos en la cancha sino también en la sociedad. Entonces entendemos que cuando formamos deportistas también formamos buenas personas".







Acerca del Seven Femenino, Laura Stratta indicó que este certamen "significa que las mujeres vamos derribando estereotipos, vamos buceando en otros espacios y áreas, y lo hacemos con mucho compromiso, con tesón, con amor. Y esto tiene que ver con la nueva sociedad que necesitamos: que sea más inclusiva, más igualitaria y donde el deporte cumple un rol fundamental".







Además, en la oportunidad la ministra remarcó "el compromiso del gobierno de Entre Ríos de seguir estando, de seguir trabajando juntos, de diseñar políticas públicas que siempre estén al servicio de mejorarle la vida a los entrerrianos y entrerrianas. De eso se trata el camino que transitamos hasta acá, y el camino que transitaremos hacia adelante".







A su turno, el secretario de Deportes, José Gómez, manifestó: "Quiero agradecer y felicitar a la dirigencia del rugby entrerriano pero sobre todo a la familia, a las instituciones y a los amigos de esta disciplina, a eso que le da masa crítica que ha posibilitado que durante treinta y cuatro ediciones se haya realizado en nuestra provincia y seamos anfitriones. Han logrado instalar este evento, darle pertenencia a este Seven para los paranaenses y los entrerrianos. Esto no ha sido fruto de la casualidad ni porque se lo ha regalado la Unión Argentina sino que lo han sabido construir, cuidar y enriquecer, y año a año han tratado de mejorar la propuesta".







"Debemos destacar la inversión y el esfuerzo económico que significa regalarle a la ciudad y a la provincia este evento ya que no es solo en beneficio de este hermoso deporte sino que también es el recurso de la ciudad de Paraná que basa su desarrollo en el turismo deportivo ya que es uno de los eventos que más turistas atrae", aseveró el funcionario.







A su vez, Gómez indicó: "Quiero valorar la visión de la Unión Entrerriana de Rugby y el trabajo conjunto que nos permite a través de objetivos comunes, tanto para el sector público como para Unión Entrerriana y el desarrollo del Rugby como es avanzar a cada rincón de la provincia con esta disciplina. Hoy el rugby se desarrolla desde el departamento Islas hasta San Jaime de la Frontera, desde Feliciano hasta Concordia y se hace tanto en forma federada y social, que buscan contener y federar a los chicos y chicas entrerrianos. Todo esto es muy meritorio y por eso como gobierno sentimos la necesidad de resaltar estas dos cuestiones y proponerles que sigamos trabajando juntos".







Por su parte, la máxima autoridad de la UAR, Marcelo Rodríguez, se dirigió a los presentes y manifestó: "Paraná es la capital nacional del Seven. Este torneo es una actividad que se transformó en una parte esencial de la tradición del rugby argentino". Además, agregó que "se corona un año de competencia muy intensa".







Por último, el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Nelson Di Palma, expresó: "Tomamos el compromiso de organizar este certamen y lo vamos a llevar delante de la mejor manera posible. Agradecemos el apoyo y la confianza de la UAR". Luego Di Palma comentó que para este año se planifica "incrementar la participación de toda la ciudadanía de la región, profundizando de este modo el sentimiento de pertenencia de la ciudad para con esta competencia de jerarquía nacional, pues otra vez se tendrá lo mejor del rugby en Paraná".







Cabe destacar que este torneo es el único certamen de la UAR que reúne a todas las uniones del país. De acuerdo a lo informado, la competencia de mujeres se disputará el 30 de noviembre y 1 de diciembre, en tanto que el Seven en la rama masculina se llevará a cabo el 7 y 8 de diciembre.