Se presentó la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos

Foto 1/2 Foto 2/2

La Entidad se crea por la iniciativa de un grupo de propietarios de plantas frigoríficas de la provincia preocupados por la falta de representatividad que tenía el sector. Teniendo por objetivo principal promover el crecimiento, la tecnificación, y los standares sanitarios eficientes de la industria frigorífica, para alcanzar lo máximo exigido para la comercialización de carnes, subproductos y elaboración de productos tanto a nivel nacional como internacional.



Además de propiciar el cumplimiento de normas y principios éticos, la representatividad, la capacitación interna, la aplicación de la legislación vigente entre otros.



El acto realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná contó con la participación de: Luis Miguel Etchevehere (Ministro de Agricultura y Ganadería) Pablo Romero (Subsecretario de Industria de Entre Ríos), Feliz Esquivel (Director General de Fiscalización), Santiago Del Solar Dorrego (Jefe de Gabinete de Agricultura y Ganadería), Guillermo Bernaudo (Secretario de Agricultura), Juan Balbín (Presidente del INTA). Daniel Urcia (Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas y Consejero del IPCVA); Antonio D'Angelo (Cámara de Frigoríficos de La Provincia de Santa Fe), Juan Javier Peralta (Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne), Mario Ravettino del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC, En nombre de la entidad y del Presidente, dio la bienvenida su flamante gerente, Alberto Berardi, pieza clave en la conformación de la entidad gremial empresaria: "Agradeció la presencia y el esfuerzo que han hecho para acompañarnos en este momento tan especial para el sector de la industria frigorífica de Entre Ríos, como es la creación de esta nueva Entidad y que si bien, se tuvieron otras experiencias previas, en esta oportunidad es distinto, porque abarca a todo el sector frigorífico de la provincia".



A su vez, reconoció y destacó la actitud de las entidades de las provincias vecinas con las que van a poder conformar un núcleo sólido, unificando de lo que se denomina REGIÓN CENTRO "Esta integración regional favorecerá el crecimiento de la industria frigorífica de esta provincia, lo que le dará mayor amplitud de conocimientos y visión de los negocios, no solo del comercio interior sino también con una proyección internacional, muy acorde a los tiempos que se avecinan en nuestra Argentina, la que necesita de sus empresarios, de sus operarios, y de todos, para poder sortear este momento crítico", destacó Berardi.



Sobre la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos



Los referentes del sector vienen trabajando desde 2018, y en el trascurso de este año firmaron las Actas de Constitución, la aprobación de los Estatutos y su comisión directiva por la Inspección de Personas Jurídicas:



Comisión directiva:



-Presidente: Leonardo Lequio - Frigorífico Alberdi S.A.



-Vicepresidente: Hector Oscar Alba - Alba y Co S.A.



-Secretario: Cristian Javier Suarez - Cooperativa de Trabajo de Empleados de Frigorífico Limitada.



-Tesorero: Celestino Alcides Pross - El Nono S.R.L.



-Vocal Titular Primero: Emilio Martín Reula - La esperanza S.R.L.



-Vocal titular Segundo: Gustavo Cesar del Gaizo - Hica S.A.



-Vocal Suplente Primero: Roland Héctor Garnier - Nuevo Frigorífico La Paz S.A.



-Vocal Suplente segundo: Horacio Raúl Percunte- Frigorífico el Brillante S.R.L.



-Revisor de cuenta titular: Arturo Miguel Hergert - La Piara S.R.L.



-Revisor de cuenta Suplente: Walter Julián Dabin - Frigorífico Flor de Ceibo S.A.



Las empresas que la conforman son: Alba y Co S.A.; Frigorífico Flor de Ceibo S.A.; Frigorífico el Brillante S.R.L.; El Nono S.R.L.; Frigorífico Alberdi S.A.; La esperanza S.R.L.; Hica S.A.; Nuevo Frigorífico La Paz S.A.; La Piara S.R.L.; Cooperativa de Trabajo de Empleados de Frigorífico Limitada; Porcomagro S.R.L.; Carnes del Interior S.A.; La Mulita S.A; Argenase S.A.