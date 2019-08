Fiesta Nacional del Dorado: El ejemplar más grande lo pescó una mujer

Competencia embarcada

Descalificados

Concurrencia

Con gran éxito se realizó la edición 56ª de la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria. El galardón a la pieza mayor lo obtuvo una pescadora local, Patricia Bordón, quien capturó un ejemplar de 82 centímetros. La dama mejor clasificada fue Julieta Lucía Natta, de Santiago del Estero, y el pescador foráneo mejor clasificado, Sebastián Nicolás Alberto de Córdoba Capital.Tal como informó, durante la jornada del sábado, en la playa Pelícano se desarrolló el torneo de pesca de costa.Luego, a las 18, comenzaron los espectáculos musicales y el público, poco a poco, fue colmando el anfiteatro Pinín Palma. Escenario en el que, aproximadamente a las 22, desfilaron las 10 jóvenes que se postularon para ser la nueva embajadora.Luego, la Fiesta continuó con la actuación de Pura Química y Gerardo y Los Chaques.Y tras una nueva presentación de las postulantes al cetro, Camila De Pompert, de 21 años, fue elegida como la embajadora nacional de la Pesca del Dorado.Desde la organización destacaron que en esta edición, entre otros cambios que se aplicaron en el certamen, fue establecido que cada una de las candidatas tenía que presentar un proyecto social que luego será tratado en el Concejo Deliberante.La ganadora, oriunda de Paso de la Patria, al momento de ser coronada, se dirigió al público para agradecer la oportunidad de representar el evento en las distintas ferias turísticas y fiestas provinciales.En este contexto, contó que su propuesta consistía "en la construcción de un museo donde quedara reflejada la historia de esta fiesta, ya que muchas personas a lo largo del tiempo trabajaron para que lo que se vive hoy aquí sea posible".Seguidamente, el intendente, Guillermo Osnaghi, junto con autoridades del Ministerio de Turismo, destacó el éxito de la Fiesta.La velada continuó con las actuaciones de Bruno y La Rumbera y el cierre fue a puro baile y brillo con la banda uruguaya de cumbia pop Toco para vos.Ayer la jornada festiva comenzó bien temprano con las distintas barras pesqueras que se congregaron en la playa para participar después de la competencia central.A las 9, finalmente, se registró la largada de las 258 embarcaciones que trasladaban a los pescadores que fueron en búsqueda del "Tigre del Paraná". La competencia finalizó a las 14.Según informaron a El Litoral, el premio a la pieza mayor correspondió a Patricia Bordón, una pescadora oriunda de Paso de la Patria, que capturó un dorado de 82 centímetros. Respecto a esto indicaron que "fue la primera captura del día".En tanto, la dama mejor clasificada fue Julieta Lucía Natta, de Santiago del Estero, quien obtuvo dos piezas, sumando un total de 132 puntos.Y el pescador foráneo (de más de 400 kilómetros) mejor clasificado fue Sebastián Nicolás Alberto, de la capital cordobesa, con 4 piezas y un total de 239 puntos.Por la tarde, a las 18, comenzó el festival musical en el anfiteatro Pinín Palma, que contó con la actuación de G-Latina, Tributo a Los Fabulosos Cadillac, La Previa, Victoria Zaracho, Taragüí Coé, Santiago Meza Urquidez, entre otros artistas.Mientras que al cierre de esta edición, con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, se realizaba en el polideportivo municipal la cena de los pescadores. Allí estaba previsto la entrega de los premios y reconocimientos a los participantes.En la velada, el mandatario provincial entregaría también un subsidio a la Municipalidad para cubrir parte de los gastos por la organización del evento.A su vez, durante la cena show, se sortearía entre todas las barras pesqueras un auto 0 km, una lancha con motor 40 HP con encendido electrónico, una lancha con motor 25 HP y 2 motos de 110 cc.Finalmente, el cierre musical estaría a cargo de El Mago y La Nueva.Desde la organización indicaron a El Litoral que descalificaron a un equipo por utilizar la pinza "boga grip" que está prohibida por reglamento. Por lo que, los mencionados pescadores no sumaron puntos para ninguna de las categorías.En tanto que también se descalificó a una pieza de 83 cm porque los concursantes "no tomaron la fotografía de la misma para el contraste con la planilla". En este contexto, añadieron que también descalificaron a los dos fiscales que supervisaron la captura. "No sabemos si actuaron de mala fe o fue un error en el procedimiento" indicó a El Litoral una autoridad que supervisó el recuento de puntos.Desde la oficina local de Turismo destacaron que unas 40 mil personas ingresaron a la villa turística durante el fin de semana. Al respecto, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Klaus Liebig, expresó, previo a la largada de lanchas, que vienen trabajando en conjunto con el Municipio hace tres meses para colaborar con la Fiesta. "La ciudad se encuentra colmada y eso refleja la promoción que se realiza durante todo el año, la hotelería está completa", afirmó.Otra novedad que registró la pesca este año fue que se multiplicó la cantidad de fiscales en el agua y para ello se trabajó con una nueva aplicación diseñada exclusivamente.Sobre la amplia convocatoria de pescadores, el subsecretario de Turismo, Pedro Cassani, indicó que: "Paso de la Patria comienza a recuperar el nivel de participantes. El producto pesca se viene posicionando, ya que es el producto más importante en materia económica para la provincia", afirmó.