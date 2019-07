Presentaron proyectos de rehabilitación de las rutas provinciales 1 y 2

En el marco del plan de desarrollo del norte entrerriano que viene llevando a cabo el gobierno de la provincia, se hizo presentación de ambos proyectos a las autoridades municipales que involucran territorialmente a las rutas 1 y 2.



En las oficinas del Ministerio de Planeamiento, el secretario ministerial de Planeamiento y coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard, acompañado por la secretaria de Inversión Pública, Elda Albornoz, la directora general de Planificación, Laura Babvilaqua, el subdirector de Construcciones de la Dirección de Vialidad, Leandro Ibarra, y el ingeniero Juan Arias, recibieron a intendentes y legisladores para dar presentación de las obras que se prevén en los proyectos.



"Estos proyectos sumados al cierre energético del norte, a los colectores cloacales del programa de saneamiento para las ciudades ribereñas del río Uruguay y al aeropuerto de Concordia, son obras que apuntan al desarrollo estructural y productivo del norte entrerriano" expresó Richard, y añadió: "Estos trabajos harán tanto a una mayor conectividad de la región, como a la generación de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos entrerrianos en estas zonas".



En línea con lo anterior, la directora Bevilaqua agregó: "En la elaboración de estos proyectos nos enfocamos en la conectividad de estas rutas que comuniquen a las comunidades con escuelas y centros de atención primaria de salud, así como la cuestión productiva que atiende las áreas industriales, ya que estas obras deben medirse en beneficios que traen a la población, más que en los costos que puedan tener su ejecución".



Por su parte, la senadora Miriam Spinoza manifestó su conformidad con la gestión provincial que "genera un gran orgullo ver nuevamente dentro de las decisiones del gobernador Gustavo Bordet al desarrollo tanto energético como en la trama vial del norte entrerriano", y señaló luego la importancia de "tener una provincia segura y previsible que pueda acceder a los créditos de organismo internacionales".



"En lo que a mí me compete, era una preocupación que tuve desde el primer día en relación al tramo que va desde conquistadores hasta Chajarí y por supuesto la ruta Tres Hermanas" manifestó el legislador Miguel Piana, y destacó: "Lo importante de esta última trama vial es que por allí sale toda la producción, son más de 200 camiones los que transitan a diario por este camino".



A su momento, la intendenta de Feliciano, Silvia Moreno, celebró la reunión agradeciendo al "el compromiso que ha tenido el gobernador para con nuestra región, y tener en consideración la magnitud de este proyecto que permitirá el crecimiento y desarrollo de todo el norte entrerriano tan postergado desde hace años"



"Para nosotros es un momento importante, como localidad, no solo por la obra en sí, sino también por un sinnúmero de problemáticas que nos solucionará el proyecto y que tienen que ver con el transporte automotor de carga pesada" expresó por último, el intendente Galimberti, y finalizó: "No solo de Chajarí, sino también de las colonias lideras, así como Villa del Rosario y Santa Ana que ya no necesiten de alguna manera ingresar a la ciudad" Los proyectos Las obras serán financiadas a través de un crédito internacional que el gobierno entrerriano tomará con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y que se devolverá mediante recursos netamente provinciales.



En este sentido, la secretaria de Inversión Pública dio cuentas de la etapa en que "actualmente nos encontramos y que consiste en la gestión del financiamiento", y continuó: "Estamos elaborando el perfil que requiere la solicitud de priorización de la obra por parte de Nación, y la siguiente instancia, una vez aprobado el préstamo del banco, comprende la autorización de la capacidad de endeudamiento y el aval que constituye la firma de una contra garantía a nivel nacional".



"Una vez que el banco nos de la no objeción de los pliegos que vamos a utilizar, podremos comenzar los procedimientos para la correspondiente licitación" explicó la funcionaria.



En lo que respecta a las tareas de rehabilitación de la ruta Nº 1, se contempla la reconstrucción de la calzada pavimentada en el tramo comprendido entre La Paz y San José de Feliciano.



Los trabajos han sido divididos en tres etapas que incluyen reparos superficiales y refuerzos estructurales atendiendo el estado de las fallas relevadas en los caminos, y que abracan una longitud de 89 kilómetros lineales.



Las obras estiman un presupuesto oficial mayor a los 1.059 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 18 meses.



Por otra parte, en el caso de la rehabilitación de la ruta provincial Nº 2, las tareas, que también se han dividido en tres tramos sobre los que se trabajará.



Para este proyecto, se contemplan la reconstrucción de las calzadas en tres tramos. En primer lugar, el que comprende el desvío del tráfico pesado en San José de Feliciano y que prevé el bacheo y la rehabilitación de 5,25 kilómetros lineales, además de la ejecución y puesta en servicio de un sistema de iluminación en el acceso a la ciudad.



Luego, para el segundo tramo se contempla la reconstrucción de 35,5 kilómetros de calzada que unen a San José de Feliciano con la localidad de Los Conquistadores.



Por último, se prevé la rehabilitación de los 6,3 kilómetros lineales que corresponden al desvío del tránsito pesado de la ciudad de Chajarí denominada como Avenida Tres hermanas.



En ambos proyectos, se contemplan la ejecución de tareas inherentes al señalamiento horizontal y vertical según normas de seguridad vigentes. Autoridades También presenciaron la reunión los senadores provinciales por los departamentos de Federación, Miguel Piana, y de Feliciano, Miriam Espinoza, junto a la diputada provincial, Esther González.



Además, compartieron el encuentro los presidentes municipales de Feliciano, Silvia Moreno, de Chajarí, Pedro Galimberti, de Santa Ana, Mario Toler y de San Gustavo, Cristina Chialva. Y también, autoridades municipales electas en los últimos comicios provinciales Damián Arévalo, por Feliciano, Vanina Perini por Villa del Rosario, Antonio Rodríguez, por San Jaime de la Frontera, Adriana Meza Torres, por Los Conquistadores y Cesar Simino, por San Gustavo.