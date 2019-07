Feria de ropa a beneficio de la Fundación Crisálida

Foto 1/2 Foto 2/2

Noemí Johnson, indicó a Elonce TV que "nos han donado cosas muy buenas, de muy buena calidad, muy abrigadas, tanto para mujer como para varón y niños y vendemos muy barato para que sea una ayuda mutua".



Si bien hoy no tuvieron mucha convocatoria, por el día tan frío y el paro de colectivos, "a nosotros nos sirve porque la gente ha colaborado y esto es para ayudar a las familias de escasos recursos que tienen que viajar a Buenos Aires por diagnóstico de tumor ya que en Entre Ríos no se trata el cáncer sólido en los niños, así que esto nos permite ayudarlos para que sus hijos sigan con el tratamiento".



Sobre la labor que realiza la Fundación dieron cuenta que "las familias se sienten muy acompañadas, al tener que atravesar semejante diagnóstico y están muy agradecidas por la contención no sólo en el aspecto económico sino también la contención espiritual que le brindamos".



"Los esperamos para ver la variedad de cosas, de muy buena calidad y bajos precios. Hay prendas desde los 10 pesos", puntualizaron. La Feria estará abierta hasta el sábado al mediodía en calle San Luis 435, a la vuelta del hospital San Roque. Elonce.com