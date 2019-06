Fotos: Multitudinario desfile en Concepción del Uruguay por su aniversario

Foto 1/12 Foto 2/12 Foto 3/12 Foto 4/12 Foto 5/12 Foto 6/12 Foto 7/12 Foto 8/12 Foto 9/12 Foto 10/12 Foto 11/12 Foto 12/12

Participaron el Regimiento de Granaderos a Caballos, que cerró el desfile de más de 4.500 niños y jóvenes de 182 establecimientos educativos de la ciudad cumpleañera, junto a otros de Municipios y Juntas de Gobiernos del departamento Uruguay. De esta forma, se reeditó el también multitudinario desfile realizado en 2017, también con organización de la Municipalidad uruguayense, en esta nueva oportunidad sumando un desfile de las fuerzas de seguridad y militares y sus vehículos.



La ceremonia fue encabezada por el intendente José Lauritto; el viceintendente Martín Oliva; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazabal; concejales y demás autoridades civiles, judiciales y militares. También participaron la flamante embajadora de Concepción del Uruguay, Rocío Martínez, junto a sus acompañantes Aixa Schaaf y Rosario Martin. También estuvo Sofía Taffarel, reina de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.



Los Granaderos protagonizaron la apertura del acto con el ingreso de las bandas de música de la Policía de Entre Ríos y del Batallón de Ingenieros Blindados 2, la Fanfarria y los propios Granaderos que realizaron la invocación al Sargento Cabral como inicio de la ceremonia.



El desfile

Igual que hace dos años, las comunidades educativas uruguayenses y del Departamento quisieron celebrar el aniversario junto a los habitantes de la ciudad. Fue así que 182 establecimientos protagonizaron el desfile, representando a los niveles educativos inicial, primario, secundario y de adultos mayores.



Finalizado el desfile escolar, lo hicieron las tropas de fuerzas armadas y de seguridad. Además se desplegaron vehículos de seguridad y de guerra, tales como tanques y tanquetas. Lo hicieron también vehículos de Bomberos y autos antiguos, en tanto el cierre del desfile estuvo a cargo de los Granaderos a Caballo.



Un emotivo Himno a Concepción

El Himno a Concepción del Uruguay, creado por los Hermanos Cuestas, fue interpretado por uno de ellos, Rubén, junto al Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay y la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindados 2. El público acompañó con su canto esta representativa canción que describe a una ciudad a la cual "La besa un río de trigo, la entibia un gran arenal y en la costa silbadora la luna sale a soñar".

Néstor Cuestas, también presente en el festejo, se mostró muy emocionado al manifestar: "Me siento muy honrado de escuchar mi Himno en la voz de mi hermano, estoy muy feliz", y tras contar que no se encuentra bien de salud, "me estoy recuperando y ya voy a venir a caminar por la plaza de Concepción del Uruguay; amo a esta ciudad y a todos ustedes", afirmó.

Homenaje a Concepción y su protagonismo histórico



El historiador Eduardo Lázzari, quien en los últimos años ha venido trabajando junto a la ciudad por su fortalecimiento histórico, cultural y turístico, se refirió a este aniversario. Afirmó que, tras su fundación y con el paso del tiempo, "Concepción del Uruguay se fue convirtiendo en una de las ciudades más importantes de la República Argentina. Fue cuna del Federalismo argentino; los primeros caudillos federales, que pensaron un país de hermanos, nacen en Concepción del Uruguay". La marcó también como sede protagónica de las firmas que Entre Ríos realizó siempre adhiriendo a los pactos preexistentes que menciona la Constitución nacional.



Lázzari fue tajante al afirmar que "La República Argentina existe porque un entrerriano se puso al hombro hacer una Constitución", en referencia al hijo dilecto de la ciudad, el Gral. Justo José de Urquiza.



El historiador porteño fue más allá y afirmó que Urquiza "todavía no ha sido reconocido como uno de los más grandes próceres de Argentina? Cuando lo que venía era una guerra civil de más de 30 años, les propuso a los unitarios dejar de ser caudillos para todos someternos a la ley. Ahí, dejaron de ser Federales y Unitarios y se convirtieron en argentinos respetuosos de la Constitución". El historiador cerró sus palabras con un "Viva Concepción del Uruguay, viva la provincia de Entre Ríos, Viva la Patria!!".



La Villa, capital entrerriana

Lorena Sequeira, estudiante de la Escuela N° 31 "José de San Martín", recordó que "la Villa de Concepción del Uruguay fue la primera en adherir a una causa justa y noble como la Independencia". También recordó que en 1914, Gervasio de Posadas determinó que la ciudad fuera capital de Entre Ríos y tiempo después Francisco Ramírez se convirtió en el Supremo Entrerriano".



Asimismo, marcó el protagonismo histórico nacional de Concepción del Uruguay al ser lugar del Pronunciamiento de Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, "a lo que le siguieron Caseros y la Constitución de 1853, convirtiéndose nuestra ciudad en protagonista trascendiendo la frontera local para extenderse a la Nación. En 1860, la Convención provincial que se reunió en el histórico Colegio sancionó la Constitución Entrerriana, declarando a nuestra ciudad capital de la provincia", capitalía que le fue quitada en 1883 por una nueva Convención Constituyente.



Pero Lorena fue más allá de la historia y convocó a "seguir los sueños de nuestro Supremo con el sacrificio de todos los días: en el campo, en la ciudad, en las fábricas, en la escuela".