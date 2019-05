Este viernes habrá una función de gala con Chango Spasiuk y María Silva

Para homenajear a la Patria en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el gobierno provincial organiza, para este viernes 24, una función de gala en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná con la participación del acordeonista Chango Spasiuk y la cantante entrerriana María Silva como invitada.



Con entrada libre y gratuita, este viernes 24 se podrá acceder a la sala del CPC por orden de llegada hasta colmar la capacidad, donde los espectadores disfrutarán de una noche de gala a partir de las 21 horas.



"Los esperamos a todos en el Centro Provincial de Convenciones para esta gran celebración y para esta posibilidad para encontrarnos con toda la comunidad entrerriana para hacer esta vigilia del 24 al 25 de mayo", invitó el acordeonista, Chango Spasiuk al tiempo que propuso "pensar sobre la comunidad, sobre nosotros y sobre todos nuestros anhelos y deseos comunitarios".



Luego recordó que "en este Centro de Convenciones, el último concierto que hice fue con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y fue hermoso. Me he quedado con un sabor muy bello de ese concierto. Y saber que ahora voy a estar en esta Gala del 25 de mayo, me pone muy feliz" aseguró y comentó que "voy a ir con mi grupo y haremos un encuentro, dentro de ese concierto, con María Silva. En la semana estuvimos intercambiando ideas de lo que podríamos interpretar juntos", concluyó.



Por su parte, el asesor Cultural Intinerante, Roberto Romani, expresó que "la música de nuestra tierra, la danza ciudadana y los recuerdos de la patria nos ayudarán este 24 de mayo a exteriorizar el orgullo y la alegría de habitar este país que tanto amamos".



"Esta convocatoria que realiza nuestro gobierno es una hermosa oportunidad para cantar el Himno y llenar el ámbito del Centro Provincial de Convenciones con los mejores colores de la argentinidad", aseguró.



El espectáculo comenzará con el Himno Nacional interpretado por la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. Luego una pareja de tango, compuesta por los bailarines Pablo Medici y, deleitará al público. La noche culminará con el show del Chango Spasiuk, junto a su banda, y la cantante entrerriana María Silva como invitada.