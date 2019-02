Buscan padrinos solidarios para Suma de Voluntades

¿Cómo ayudar?

La misión

La gente que trabaja con el grupo solidario Suma de Voluntades, invita a la comunidad a sumarse como padrino de la entidad y de esta manera colaborar con el desarrollo de las numerosas actividades solidarias que lleva adelante la entidad, registró AIM. Con pequeñas donaciones, se pueden hacer grandes cosas."Estamos desabastecidos. Entendemos que las cosas están difíciles, porque las vivimos a diario, las sentimos cuando vienen a hablar con nosotros, de distintos barrios, desesperados porque no hay que poner en la mesa o que darles a los gurises que van a los merenderos o comedores. El hambre deja heridas profundas. Nos resistimos a perder la esperanza, nos resistimos a cortar todo tipo de ayuda, nos resistimos a creer que no se puede, porque sabemos que entre todos hemos hecho de la solidaridad una cultura y que aún en tiempos de crisis permanecemos de pie a pesar de todo", señalan desde sus redes sociales la gente que hace Suma de Voluntades, y asisten a los niños del Volcadero, el Mosconi Viejo y barrio San Martín.Gracias a los colaborares se realizan por semana 1700 platos de comida, entre comedores de niños y recorridas nocturnas, se abastecen 8 merenderos, colonia de vacaciones, acompañamientos y seguimientos escolares (modalidad no institucional), clínicas deportivas, desarrollo comunitario, cooperativa de trabajo. Un estimado de 120 bolsones de ayuda alimentaria.Opción 1: Podés hacerlo a través de transferencia bancaria, con el monto que desees, toda ayuda suma y mucho.Opción 2: http://sumadevoluntades.wixsite.com/suma/apadrinar ?Ingresando a ese link podés donar a través de tu tarjeta de crédito el importe que desees.Opción 3: Con alimentos no perecederos-Recorridas nocturnas-Tres comedores de niños-Clínicas deportivas-Talleres solidarios-Cooperativas de trabajo1700 de comida por semana son posibles gracias a la colaboración de mucha gente solidaria.La sede de Suma de Voluntades está ubicada sobre calle Libertad 272.