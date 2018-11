Colón, Villa Elisa y San José implementarán plan de residuos urbanos

En el despacho de la intendente de San José, Irma Monjo, tuvo lugar una reunión de trabajo de la cual participaron el intendente de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, acompañado por el secretario de Obras Públicas, y la concejal colonense Soledad Torres de Cambiemos con sus asesores. Fue en el marco del Plan Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) que involucra a las tres ciudades del departamento. En los próximos días llegarán a la zona técnicos de la Nación para informar sobre las novedades del plan.



"Fue una reunión positiva y necesaria en cuanto al Girsu que está en Colón, y tanto San José como Villa Elisa somos parte. Teníamos que tener esta reunión como para poder ver los avances del mismo, porque no teníamos mucho conocimiento de cómo venía esto", dijo el intendente elisense.



En ese sentido, Arribalzaga estimó "poder reunirse en los próximos días con la gente de Nación como para ver si esto puede avanzar o no. Todos los municipios necesitamos del Girsu para poder hacer el trabajo necesario con los residuos de cada una de las ciudades, y buscar también que los costos sean los menores posibles para cada uno de los municipios, y poder avanzar en esto que es una cuestión importantísima para el ambiente".



"Esperemos que en los próximos días podamos seguir avanzando con el Girsu en el departamento: son cuatro Girsu en la provincia y tratar de que esto no se pierda pero que realmente beneficie a todos igual, y que no perjudique más que nada a la ciudad que tenga el depósito final, porque también hay que tener en cuenta que el medio ambiente es lo principal porque es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras", sostuvo Leandro Arribalzaga. Preocupación por el proyecto La concejal Torres dijo a El Entre Ríos que convocó a la reunión, debido a "la preocupación del no avance del proyecto por parte de la Municipalidad de Colón". Sostuvo además que desde 2016 viene gestionando e interiorizando en el Ministerio de Ambiente del tema, en contacto directo con los intendentes de San José, Villa Elisa y Ubajay.