Entregaron escrituras de viviendas en localidades del departamento Federación

Los actos fueron encabezados por el titular del IAPV, Marcelo Casaretto, quien estuvo acompañado por el intendente de Federación, Carlos Cecco; y el presidente de la junta de gobierno de Gualeguaycito, Salvador Wallingre.



Durante la recorrida, Casaretto dijo que "es un día de mucha alegría y muchas emociones porque se hace justicia con cada una de las familias que reciben su escritura, que a partir de ahora les permitirá tener la tranquilidad jurídica de ser dueños de sus hogares".



Luego, indicó que "desde el organismo tenemos dos responsabilidades muy importantes: llevar respuesta a la mayor cantidad de entrerrianos a través de la construcción de viviendas; y la otra es la regularización dominial de los grupos habitacionales, que ejecutó en el territorio provincial".



Casaretto comentó que el IAPV "en los 60 años que está cumpliendo de su fundación ha hecho 48.000 casas. Muchas de estas fueron entregadas con un acta de tenencia precaria. Por este motivo nos pusimos a trabajar durante estos meses para realizar las escrituras de las viviendas ya entregadas. En este tiempo hemos elaborado 4.000 escrituras a familias que las esperaban desde hace muchos años", precisó.



Por su parte, el intendente Cecco señaló que "es un día especial porque se entrega este derecho que todas las familias estuvieron esperando por años, con mucho sacrificio. Es emocionante. Hoy entrarán a su casa sabiendo que esa vivienda es suya para siempre y no se las quita nadie".



En tanto, el presidente de la junta de gobierno de Gualeguaycito, Salvador Wallingre, afirmó que "tener el título de propiedad de su vivienda es honrar ese tan anhelado derecho de tener un techo propio. Quiero felicitarlos y que disfruten de este momento".



Primero Tu Casa



Con respecto al programa Primero tu Casa, que se financia con recursos enteramente provinciales, Casaretto puntualizó que "entre las tres operatorios estaremos ejecutando 2.000 viviendas antes de fin de año"; y subrayó: "Es un hecho muy importante después de más de 20 años que la provincia no tenía una política propia en esta materia y poder darle respuestas a tantas familias que lo necesitan". El directivo informó que para Los Conquistadores "se licitarán 20 viviendas de madera".



Sentirse dueño



Paola Fernanda Quiñones, de Federación, comentó que "hace 10 años que vivo con mi hija en una vivienda del IAPV. La sensación que tengo hoy es que por fin me siento dueña de ese espacio donde hemos construido nuestra familia. Gracias a estos planes que nos facilitan el pago de una casa para que más familias puedan tener su casa propia".



Por otro lado, Alejandro Cerofani y Nancy Esperanto, quienes tienen dos hijos, señalaron que "hoy tenemos una alegría inmensa al cerrar un ciclo y poder ser propietarios definitivos de nuestra casa que tenemos desde el año 2001".



En Colonia La Argentina, Valeria Colombo está casada con Adrian Toller y tienen dos hijos, Franco y Facundo. "Estamos muy ansiosos y con mucha emoción con nuestra escritura que nos avala como propietarios. Nos da gran felicidad ya que hace muchos años que estamos viviendo en nuestra casa que hoy ya es nuestro hogar", afirmaron.



A su vez, Adriana Quiroz y Raúl Almirón, tienen una hija y consideraron "un logro poder tener la escritura de la casa donde vivismos desde hace más de 10 años".



Gladys Cerdena, de Los Conquistadores, tiene cuatro hijas. Expresó sentirse "muy contenta porque esperaba con ansias este momento y tener conmigo la escritura de mi casa, en la que vivo hace más de una década".



Por último, Guillermo Soto y Rita Cardozo comentaron que tienen una hija, Pamela. "Recibir la escritura nos dio una felicidad tremenda, ya que con trabajo y sacrificio pudimos pagar las cuotas y tener un techo propio", expresaron.