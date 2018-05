Feria del Libro: Más de 3500 personas disfrutaron del stand de Entre Ríos

Foto 1/2 Foto 2/2

Más de 3.500 personas pasaron por el stand de la Editorial de Entre Ríos en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Buenos Aires. Camino de Letras, presentaciones de libros, trivias, y la presencia de autores entrerrianos en el día especial de la provincia.



Muchos entrerrianos se acercaron a conversar y llevarse títulos de su terruño. El asesor Cultural del Gobierno Entrerriano, Roberto Romani, compartió con el público presente relatos de autores entrerrianos, recreando el "Camino de Letras" de Entre Ríos, un circuito turístico cultural impulsado por la Secretaría de Turismo y Cultura que sigue las huellas de artistas que se inspiraron en los ríos, paisajes y cultura Entrerriana. Además, destacó la importancia de la construcción y origen de nuestra identidad al referirse a las inmigraciones entrerrianas. Presentaciones de libros Se presentaron además los libros: "La bondad de los extraños", del último ganador del Premio Literario Fray Mocho, Fernando Kosiak y el Libro "La inmigración eslovena en Entre Ríos", de Carlos Bizai. Estuvieron presentes el ex embajador de Eslovenia en Argentina, profesor Agustín Vivot, y los autores homenajeados.



A su momento, Carlos Bizai expresó la importancia de todo ser humano de conocer su identidad. Su libro logro conectar a muchos eslovenos en su tierra con quienes se encuentran en Entre Ríos. Visibilizar temas de género Durante la presentación, el director de Gestión Cultural de Entre Ríos, Germán Andrés Gómez, destacó la importancia de que el Estado promueva la escritura de teatro para llevar a escena, "agregando la importancia del incentivo del Premio Fray Mocho para que más escritores se animen a mostrar y compartir sus producciones literarias".



Fernando "Ferny" Kosiak manifestó que "la edición por parte de la Editorial de Entre Ríos fue un proceso muy satisfactorio y creativo. Pude contar con el respaldo de los profesionales que conforman el equipo de trabajo de este organismo en cuanto al arte de tapa, diseño gráfico general y corrección. Fue una linda y amable experiencia".



Agregó a su vez que "es muy bueno que se visibilice el tema que trata la obra, desde el cambio lingüístico de dejar de decir travestis a empezar a nombrar como chicas trans, siendo la primer obra de teatro que se premia y edita con perspectiva de género por parte de la Editorial de Entre Ríos". Por otra parte, comentó que ya se ha comenzado a ensayar la obra para que en algún momento no muy lejano llegue a las tablas.



Ambos autores manifestaron su agradecimiento al Estado entrerriano, en especial a la Editorial de Entre Ríos, por hacer posible la publicación de sus títulos. La celebración finalizo con charlas e intercambios entre autores, público y editores en el stand de la provincia, mate y café mediante. La presencia entrerriana en la Feria Por su parte, José María Blanco, director de la Editorial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, contó que los libros más consultados son los que tienen que ver con nuestros orígenes. "Fundamentalmente el libro de la lengua Chaná, y las ediciones que tienen que ver con las inmigraciones de distintas colectividades a nuestra provincia, superando ampliamente la tradicional consulta por poesía", subrayó el funconario.



Respecto a la trivia instalada en el stand, bajo los ejes temáticos de turismo y cultura, Blanco indicó que "fue un éxito, no solo en el stand entrerriano sino en la feria en general, ya que alrededor de 150 personas por día se acercaron a interactuar. Además, quien respondió bien las preguntas se llevó de premio un libro de la Editorial de Entre Ríos".



Aproximadamente 3.500 personas vienen visitando el stand de la editorial. Vale destacar que se han donado diversos títulos a bibliotecas populares de toda la Argentina. Año a año se lleva adelante una instancia previa a la apertura al público en la feria, y es el momento en que profesionales y bibliotecarios se acercan ávidos por la producción literaria entrerriana. "Las inquietudes y notable muestra de interés de tantas bibliotecas populares es un enorme orgullo para Entre Ríos", remarcó el titular de la Editorial.



Durante los 20 días que dura la Feria, se realizaron al menos 12 presentaciones de publicaciones de autores entrerrianos que le dieron vida y mística al stand, además de brindar la posibilidad de dar a conocer a cada autora o autor al gran público de la feria del libro, compartiendo en esta gran vidriera internacional sus producciones literarias.