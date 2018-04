Inicia el jueves el segundo año del Ciclo Valores de la Vicegobernación

¿Qué valores hay si hay equipo? Con esta pregunta, abre el segundo año del Ciclo Valores de la Vicegobernación de Entre Ríos, una serie de encuentros que convoca a reflexionar sobre diversos temas bajo la consigna de los valores. La invitación es para el jueves 19 de abril, a las 19 hs. en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.



"El año pasado convocamos a personas destacadas del arte, el deporte y el trabajo. Este año decidimos subir la apuesta y pensar en equipo, en grupos. Porque sabemos que el esfuerzo y el entusiasmo de cada uno llegan muchísimo más lejos si a una idea o a un proyecto lo sostenemos con otros", explicó Bahl.



"En este primer encuentro conversaremos con equipos deportivos, muy distintos unos de otros. Para elegirlos, pensamos en la ciudad, en la comunidad. Pensamos en grupos que por algún motivo se han destacado y elegimos tres. Hay más, muchos. Diversos. Porque hay muchas formas de agruparse para llevar adelante un proyecto".



La conversación será guiada por el periodista Sebastián Gálligo y convoca al equipo campeón mundial 2012 de softbol, al equipo mixto de Newcom de adultos del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales y al equipo de fútbol femenino Arenas.



"El objetivo es encontrar puntos comunes en esa diversidad, descubrir los valores que relacionan a esta complejidad. Que hace que un equipo funcione y también poder pensar qué pasa cuando algo no funciona", reflexionó el vicegobernador.



"El deporte amalgama, es una actividad fundamental en nuestra sociedad. Y en Paraná hay mucha gente trabajando dentro de los clubes y fuera de ellos promoviendo el deporte, alentando a niños, jóvenes y adultos a involucrarse en estas actividades. Para de nuestro trabajo es acercarnos a conocerlas", finalizó.



Expositores



En el 2012, el seleccionado nacional juvenil de softbol venció en la final a Japón por 5 corridas a 0 y se quedó con el trofeo. La emoción del equipo era indescriptible. Se jugó con los dientes apretados, con pasión, con hambre. Fue el primer campeonato ganado por el softbol en la historia de nuestro país, un logro increíble en este deporte amateur. Julio Gamarci, llevó el liderazgo de ese equipo campeón y quien brindará detalles de la conquista.



El Newcom es una derivación del vóleibol, en el que la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. El principal objetivo es no dejar caer el balón. Una condición que se establece para este deporte es que los equipos sean mixtos y que lo practiquen mayores de 60 años. Enrique Ibarra será el encargado de contar la experiencia de Urunday, el equipo del Centro de Jubilados y Pensionados Paraná que entrena desde 2017 en el Club Alumni.



"Hubo un día hace mucho tiempo en el que me pregunté, que pasaría si logro unir en una meta común a personas que piensen y crean que es posible trascender la idea de ser un simple grano de arena en éste mundo y con ello transformar su propia realidad y la de quiénes compartan este sueño'', reflexiona Carolina Benke, la entrenadora de ARENAS que contará la experiencia de la escuela de Fútbol Femenino.