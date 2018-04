Cuánto saldría reacondicionar la pista del Aeródromo de Gualeguaychú

Los representantes de las instituciones que integran la mesa de gestión por la puesta en valor del Aeródromo de Gualeguaychú aseguran que se necesita una inversión millonaria para que la infraestructura vuelva a estar operativa al cien por cien.



"Estamos en una pista que supo ser internacional, que es estratégica, y durante el conflicto de Malvinas hubo una operación importante en el suministro de combustible para los aviones que realizaban distintas misiones entre el sur y el centro del país", explicó Joaquín Páez repersentante de la Corporación del Desarrollo en la mesa de gestión.



"La importancia de esta pista es para toda la región no solo para Gualeguaychú producto de la cantidad de despegues que tenemos por año (3 mil operaciones anuales) para el movimiento turístico, social, industrial y comercial de la ciudad", dijo Páez.



"La pista tiene 30 metros de ancho por 1300 metros de largo, más dos zonas de parada, una de 36 metros y otra de 78 metros.



Aquí operaron aviones como el Fokker 228 y Hércules, estos son las aeronaves de mayor porte que pueden aterrizar dado la base que tiene esta pista", remarcó el responsable del Aeródromo Nicolás Garbino



"La repavimentación será una reparación de media vida, no hay que hacer un movimiento de suelo, no hay un problema estructural sino que hay un desgaste por el uso. Es por eso la importancia de solucionar esto para volver a contar con la operatividad que este Aeródromo siempre tuvo", agregó Páez.



"Por la falta de mantenimiento de la pista, comenzaron a desprenderse pequeñas piedras que imposibilita el aterrizaje de aviones a reacción, Lear Jeats, charters aéreos, y lo que más nos preocupa son los aviones que utiliza el Incucai.



Cuando se realiza una ablación de órganos cada segundo es vital para darle sobrevida a la persona receptora. Estamos hablando de un retraso de tres horas mínimo al próximo aeródromo que puede operar con aviones a reacción", que es el de la ciudad de Concordia.



Al referirse a la reunión pendiente con el director de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) Páez dijo que "este encuentro no se pudo dar por una situación particular del senador nacional Alfredo De Ángeli quien estaba haciendo las conexiones el año pasado, y luego se terminó postergando por las elecciones legislativas".



Actualmente se retomaron las gestiones con el diputado nacional Atilio Benedetti, hoy sabemos que la carpeta con todas las especificaciones llegó al Ministerio de Transporte de la Nación y está en evaluación, luego comenzamos a recibir visitas importantes de la Anac lo que nos da cuenta que vamos por buen camino", concretó Páez. (El Argentino)