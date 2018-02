Concordia: Volcaron derivado de petróleo a la cloaca y taponaron la red

El interventor del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), Juan José Grigolato indicó a Diario Río Uruguay que el tránsito vehicular se vio afectado este miércoles en calle Liniers y Urquiza cuando personal de EDOS encontró en las instalaciones sanitarias un líquido que en su esencia contiene petróleo pesado, lo que provocó un nudo y obstruyó el normal funcionamiento de la cloaca rebalsando hacía la cinta asfáltica.



Por este motivo, sucedieron una seguidilla de accidentes entre los cuales Grigolato detalló que "se cayó una moto con un señor y un niño", luego "un agente con su rodado" y posteriormente "un triple choque de autos". Además, "un peatón en ojotas cayó pesadamente en dicha esquina".



El funcionario de Obras Sanitarias explicó que "nos llamaron, mandamos el camión, limpiamos la zona y trabajamos intensamente hasta altas horas de la noche".



Seguidamente, el funcionario aseveró que "estos son los vecinos que no tiene conciencia que tiran desaprensivamente estos elementos por la cloaca" explicando que "la cloaca no escurre, se hace un nudo y satura, devolviendo el líquido hacia fuera".



Desde EDOS aún "no sabemos quién fue el actor" explicó Grigolato, agregando que "eso se hace en el interior del domicilio y estamos averiguando datos".



En la mañana de este viernes algunos vecinos se acercaron a las oficinas un poco molestos por la situación pero "no podemos identificar quien lo hizo", indicó.



Para cerrar, remarcó que "lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que la cloaca es una instalación sanitaria que nos beneficia a todos y si la maltratamos nos va a devolver en forma de liquidas con olores".



Asimismo agregó que "esto que venimos resaltando constantemente de hacer uso responsable de nuestra instalaciones sanitarias y que tanto beneficio nos trae, pero otra vez no se cumplió y buscan hacernos responsable de algo que pertenece a la conducta de los particulares".