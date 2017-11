Se realizó la Séptima Colación de Grados de la UTN Concordia

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un marco de público cercano al millar de personas acompañó a los más de 180 graduados que recibieron sus recordatorios por haber finalizado los estudios, entre 2015 y 2017, de las carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Licenciatura en Administración Rural, Tecnicatura Universitaria en Administración Rural, Licenciatura en Tecnología Educativa, Tecnicatura Superior en Programación, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración en Instituciones de Educación Superior.



Luego de una bienvenida, vino la presentación de los abanderados y la entonación del Himno Nacional Argentino, vinieron las palabras del Decano de la Facultad, Ingeniero José Jorge Penco, quien saludó especialmente al personal docente y administrativo y de servicios, que cumplen 25 años de labor, así como a los primeros graduados de la Facultad que cumplen también las Bodas de Plata como egresados.



Aprovechó la oportunidad para felicitar al personal administrativo y de servicios (no docentes) que realizaron la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración en Instituciones de Educación Superior, Carrera que se dictó desde la UTN Concordia y en la que participaron de las Regionales San Francisco, General Pacheco y el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, todas dependencias de la Universidad Tecnológica Nacional. Para los egresados en general, el Decano Penco expresó "quiero felicitarlos, sinceramente, por el título obtenido. El esfuerzo y la dedicación que han puesto de manifiesto a lo largo de sus Carreras son dignos de admiración y respeto. Pero también quería decirles que un título no sólo se debe obtener sino también merecer. Merecer el título no es solamente aprobar materias, demostrando un conocimiento. Eso es lo que aparenta ser lo más difícil, termina siendo lo más fácil. Con los años, la decisión de quien merece un título la va a tener el resto de la sociedad. No debemos dejar pasar la oportunidad que la vida nos presenta de poder devolver, de alguna manera, a la sociedad, parte de la confianza que la misma ha puesto sobre nosotros en nuestra Carrera".



Continuó diciente "sin dudas ustedes se están llevando una gran cantidad de herramientas de la Universidad, no solamente técnicas con los conocimientos específicos de cada profesión, sino otras herramientas actitudinales, el sacrificio, la voluntad, la perseverancia, la capacidad de escuchar al otro y la de trabajar en equipo. Creo que todos ustedes deben poner en juego todas estas herramientas para poder trabajar en presente y en futuro, por una sociedad más justa, que incluya a todos, una sociedad de iguales. Esto es un desafío, no se enseña técnica ni académicamente en una Carrera, es una actitud que una aprende en la Universidad y que, nos convoca a que la pongan en práctica el día de mañana". Luego agregó "La Universidad también necesita de ustedes, necesitamos la realimentación de las experiencias que ustedes logren concretar en su vida profesional. Que nos ayuden a actualizar nuestras curriculas, nuestras especialidades y laboratorios, pero, fundamentalmente, que nos vayan marcando la forma de enseñar en la Universidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar para no generar una Universidad anticuada". El Ingeniero Jorge Penco finalizó destacando el apoyo que cada graduado ha tenido de familiares para que puedan realizar su Carrera.



LOS GRADUADOS TAMBIÉN DEJARON UN MENSAJE A SUS COMPAÑEROS



Luego del tomar juramento a los graduados, las recientes graduadas Ingeniera Civil Magdalena Gorroño y la Licenciada en Administración Rural Natalia Alarcón, dirigieron unas palabras a sus compañeros. Recordaron lo que fue la selección de su Carrera y aspectos de la vida universitaria. "Somos hijos de la educación pública y este privilegio debemos embanderarlo con una responsabilidad mayúscula. El compromiso social se construye a través de una virtud, siempre con la premisa de que ser un buen profesional implica por sobre todo ser un buen ciudadano" dijeron en parte de su discurso. Luego de destacar que la UTN Concordia la siente como su casa, expresaron "es nuestro deseo como graduadas que el enorme sentimiento de gratitud que sentimos y que nos une con los todos los graduados se mantenga intacto y nos impulse a trabajar por el crecimiento de nuestra Facultad y la sociedad en general".



ENTREGA DE RECORDATORIOS



Vino el turno de la entrega de recordatorios a las Tecnicaturas Superiores y a la Licenciatura en Tecnología Educativa, junto al reconocimiento a los mejores promedios de cada Carrera. Uno de los momentos más emotivos del Acto fue la entrega de recordatorios a quienes cumplieron sus Bodas de Plata. Primero, fueron los egresados que cumplieron 25 años de finalización de sus Carreras en la UTN Concordia. Luego, los docentes y el personal administrativo y de servicios que también superó los 25 años trabajando ininterrumpidamente en la Facultad Regional Concordia de la UTN.



Ya en la segunda parte del Acto, se entregó con los recordatorios a los graduados en las carreras de grado Licenciatura en Administración Rural, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil. En la oportunidad, también se reconoció al mejor promedio de cada una, distinción que entregaron la Facultad y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) y el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPICER). También se entregaron tres reconocimientos, uno por cada Carrera, por la labor de estudiantes en responsabilidades social y ambiental. Se le denominó el Premio ConCiencia UTN.



Se cerró el Acto con una actividad cultural, a cargo de Claudia Mercol, personal administrativo de la UTN San Francisco y una de las flamantes graduadas en la Tecnicatura en Gestión y Administración de Instituciones de Educación Superior, quien cantó el tango "Convencernos", de Eladia Blázquez y Chico Novarro.