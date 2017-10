Desarrollan en Basavilbaso acciones orientadas a la vida saludable

El Estado provincial, a través del Ministerio de Salud, lleva a cabo diferentes acciones de promoción de hábitos de vida saludable en localidades entrerrianas. En este sentido, la coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, viene trabajando a través del proyecto Proteger en siete municipios de la provincia: Gualeguaychú, Crespo (Paraná), Larroque (Gualeguaychú), Basavilbaso (Uruguay), Oro Verde (Paraná), Villa Libertador San Martín (Diamante), y San José (Colón).



Proteger es un proyecto que se ejecuta en la provincia a través de la coordinación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), e impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, para mejorar la calidad de atención en el primer nivel de los pacientes con patologías crónicas. En este marco, la cartera sanitaria entrerriana seleccionó los municipios para llevar adelante acciones como actividad física gratuita en escuelas, espacios libres, hogares de ancianos, clubes, plazas, entre otros; reducción del consumo de sal y certificación de ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.



Basavilbaso es una localidad del departamento Uruguay, ubicada entre los distritos Moscas y Genacito, a 65 kilómetros de La Histórica, y forma parte de los municipios priorizados del programa. Actualmente, tiene unos 9.475 habitantes y, en materia de salud, cuenta con el hospital Sagrado Corazón de Jesús y con el centro de salud Pueblo Nuevo.



Además de las actividades y promoción de hábitos de vida saludable, en el municipio se sancionó la ordenanza libre de humo de tabaco, en adhesión a la Ley Nacional N° 26.687; y se sumó a panaderías a la Ley Nacional N° 26.905, en torno a la iniciativa Menos Sal Más Vida.



En este sentido, la referente de Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de Basavilbaso e integrante del equipo comunitario en el centro de salud Pueblo Nuevo, Eleonora Salas, destacó la posibilidad de participar del proyecto que se impulsa a nivel nacional: "Proteger fue un gran empujón para hacer cambios importantes en el municipio. Se están haciendo muchas cosas y hay un acercamiento más notorio a las acciones de promoción de la salud".



"El trabajo en equipo es vital, junto a Mario Velázquez estamos coordinando esfuerzos con todos los actores que puedan colaborar. Hay vecinos que también ayudan a concientizar, que son promotores de la salud. El efecto es multiplicador y todo el municipio participa de las actividades", aseguró la profesional.



Además, Salas hizo referencia al trabajo previo: "Tomamos contacto con el Ministerio de Salud para darle forma a las actividades que veníamos haciendo. Hicimos un diagnóstico de las necesidades y nos dimos cuenta que el proyecto no puede llevarse a cabo sin la estrategia comunicacional, porque hay gente que no sabe por qué hay que reducir el consumo de sodio", explicó.



Acciones de promoción



Los proyectos de promoción de la salud dentro del Proteger se basan en tres ejes o factores de riesgo: actividad física, reducción del consumo de sal, y ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.



En Basavilbaso se realizan a partir de la implementación del proyecto, clases de zumba, gimnasia para adultos, y otras actividades físicas al aire libre, tanto en el Área de la Mujer como en el club Ramsar Junior. Además, se comenzó a fomentar el uso de la bicicleta, instalando nuevos "guarda - bici" en toda la ciudad.



Con respecto al programa Menos Sal Más Vida se avanzó en la certificación de panaderías. "Aproximadamente, un 80% de los locales se adhirieron y se generó una gran concientización acerca del uso de la sal, no solamente en los panificados sino también en las casas en general donde se ha disminuido notoriamente el agregado en las comidas", afirmó Salas en este sentido.



Asimismo, y en referencia a la renovación de la ordenanza de ambientes Libres de Humo de Tabaco, la nutricionista señaló: "Nos adherimos a la Ley Nacional y realizamos reuniones de sensibilización para personal del municipio. También, renovamos los carteles de "prohibido fumar" en toda la ciudad, incluso en áreas como el centro de salud".



Por una vida más saludable



El centro de salud Pueblo Nuevo forma parte de las acciones que se implementan en Basavilbaso para promover hábitos de vida saludables. Es un efector de primer nivel de atención que atiende cerca de 500 personas por mes y ofrece nueve especialidades: Medicina General, Ginecología, Pediatría, Fonoaudiología, Nutrición, Enfermería, Salud Mental, Odontología, y Obstetricia.



Hace pocos meses se comenzaron a dar turnos programados para generar un seguimiento de los pacientes y captar más personas de la zona y, a partir del proyecto Proteger, se sumó a un profesor de educación física que asiste al centro de salud dos veces por semana para realizar caminatas y ejercicios con los vecinos.



En este marco, Salas remarcó: "Dentro de las acciones de prevención y promoción de la salud también se trabaja con escuelas, realizando un diagnóstico del estado nutricional de los niños, logrando en este último año el ciento por ciento de chicos evaluados en peso y talla. Podemos decir que en Basavilbaso del 35% al 40% de los chicos tiene sobrepeso u obesidad infantil. Por esto, hacemos un seguimiento desde el 2009 para concientizar acerca de la importancia de alimentarse bien".