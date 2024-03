Rocío Marengo y su alejamiento de la televisión: “Agradezcan que no hablo”

Rocío Marengo explicó por qué rechaza ir a la televisión y advirtió: "Agradezcan que no hablo porque muchos pueden salir heridos". pic.twitter.com/kN1JUqVx2H — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) March 4, 2024

De novia hace diez años con Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort y dueño de la popular fábrica de chocolates Felfort, Rocío Marengo anunció su retiro de la televisión para dedicarse a ser ama de casa."Hola, les quiero agradecer a todos por los mensajitos, recibo un montón de amor, así que desde este lado palabras de agradecimiento para todos ustedes y en general a toda la tele que siempre me tratan con cariño y están continuamente invitándome a hacer notas o que vaya a programas", comenzó la actriz en el comunicado que compartió en sus redes sociales."Estoy muy feliz con este perfil bajo que me da tiempo para disfcrutar de los míos, amigos, familia, así que seguiré en esta por mucho tiempo más, no sé hasta cuando. Si tienen dudas, la familia (por los Fort) tiene un abogado que es Cesar Carozza. Cualquier duda lo pueden consultar con él. Si les gustaría saber o tenerme a mí, lo pueden tener a él, que él sabe mi versión. Yo elijo no hablar y agradezcan que no estoy hablando porque muchos podrían salir heridos, así que no es una amenaza pero es un comentario", agregó la rubia.Pero después, lejos de quedarse con el perfil bajo, le mandó un mensaje a Karina Mazzocco, que regresó la conducción de A la tarde."No me digas que empezó Karina Mazzocco y ya está hablando de mí", se quejó Marengo y luego dio detalles de una conversación que la conductora había tenido con su pareja: "Quiero saber la definición de extorsión, ella le mandó un audio a mi pareja y le pidió pauta. Esta señora se metió con mis óvulos y con mi infertilidad. Yo le dije que no te de ninguna pauta, estoy harta que se me suban todas a mis espaldas, tengan una vida propia, soy feliz, estoy tranquila. Soy ama de casa y tengo un carro de minas a mis espaldas, estoy sorprendida, no pensé que mi carrera había sido tan potente".