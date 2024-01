La China Suárez al rojo vivo: se hizo una selfie con un corpiño muy escotado

Después de acaparar titulares tras pasar una tarde junto a Benjamín Vicuña y sus hijos en Punta del Este, la China Suárez sigue generando revuelo: en las últimas horas estrenó la microbikini que no te puede faltar este verano.Mientras los expertos en moda afirman que el rojo y el bordó serán los grandes protagonistas del 2024 en la moda, la actriz se adelantó a este fenómeno con una bikini roja lisa, un clásico atemporal que vuelve con todo. En una autofoto que se hizo desde una reposera, se dejó ver con un corpiño de formato triangulito básico con breteles finos muy escotado.Aunque la imagen dejó a la vista simplemente del pecho para arriba, el resto de los detalles del look no pasaron desapercibidos: llevó pestañas XXL muy arqueadas para darle un toque glam a la apuesta, labial nude y el pelo suelto peinado de manera descontracturada, describió el portal