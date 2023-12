Fotos y video: el carrusel de imágenes de alto impacto de Nati Jota

La periodista, influencer y conductora de OLGA, Nati Jota sigue conquistando a sus seguidores. Recientemente, compartió un peculiar resumen del mes en Instagram, acompañado de una foto al natural, imágenes de su día a día y una infaltable muestra de su humor.Lo que completó el post fue el epígrafe del resumen: “Iba a poner ‘dump de diciembre’ como dice el piberío, pero me acordé que no estoy del todo segura de qué es un dump y, además, hay alguna foto de noviembre y a mí no me gusta mentir ni cuando no hay riesgo ni costo ni nadie involucrado”, bromeó.Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de corazones y comentarios positivos de sus seguidores, elogiando su belleza y su intención de publicar una foto al natural.