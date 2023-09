Relax en Playa del Carmen: publicó fotos en traje de baño y otras imágenes

México es uno de los destinos más elegidos por las famosas para vacacionar. Agustina Cherri optó por viajar al Caribe para gozar de un descanso y aprovechó para mostrar un traje de baño de inspiración retro sobre la arena blanca.Con una palmera de fondo y mientras tomaba un trago de coco, la actriz se lució con un modelo de dos piezas con corpiño total black liso y bombacha estampada con dibujos de palmeras y tucanes.Un conjunto con corpiño total black simple, estilo triangulito; y bombacha de tiro alto, con corte vintage, al mejor estilo años 50. La pieza inferior está confeccionada en una tela estampada de base off white con un diseño textil inspirado en la fauna caribeña; con dibujos de tucanes, gallos y plantas.Pero por supuesto, eso no fue todo. Completó el total look con un sombrero de mimbre en color natural y un par de lentes de sol de formato geométrico con vidrio opaco y marco negro, describió el portal“Mi coco y yo”, escribió la artista en el pie de foto de la publicación.