Guillermina Valdés enamoró a sus fans con un body desde distintos ángulos

Guillermina Valdés impresionó a todos con un outfit muy particular. La ex de Tinelli posee un gran sentido de la moda, por lo que se convirtió en inspiración para muchos.La famosa lució un body en tono oscuro que acompañó con unos pantalones en gris oscuro brillante y una campera que no desentonó en lo más mínimo. Complementó el conjunto una pequeña cartera que pasó casi indiscreta por lo bello del outfit en general.A pesar de haber cosechado una gran cantidad de comentarios halagadores por las prendas que utilizó, fue criticada por querer “aparentar” lucir más joven. Esto causó una rápida respuesta de la rubia por medio de unas historias en su cuenta de la red social de la camarita.“Uno de mis hijos me enseñó esto: usa lo que quieras mamá” comentó la modelo con respecto al profundo trabajo mental y personal que tuvo que llevar adelante para poder superar las críticas de las que era objeto, detalló