Rocío Marengo anunció una drástica decisión y dio los motivos.

Rocío Marengo anunció que se alejará de los medios. La participante de "El Hotel de los Famosos 2" se encuentra en Chile trabajando en otro reality show llamado "Aquí se baila". Desde allí compartió que ese sería su último trabajo por algún tiempo.



En su paso por el reality chileno, Rocío se convirtió en la primera eliminada del certamen. La mediática aseguró que bailó "sabiendo que era su último baile".



El motivo por el que Rocío Marengo se despide de los medios

En su discurso de despedida, la famosa aseguró que se tomará un año sabático tras 20 años de trabajar en la televisión argentina y chilena.



Además, Rocío contó cuál es el motivo por el que tomó la decisión de alejarse de los medios. La famosa reveló que se reconcilió con Eduardo Fort y se van a vivir juntos a Miami durante un año.



"Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, éste es mi último proyecto. Me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos", comentó Rocío al ser eliminada del programa.



En octubre de 2022, la mediática había confirmado su separación del empresario tras 10 años de relación con muchas idas y vueltas.



Durante este verano, aparecieron imágenes de Rocío junto a Eduardo que despertaron los rumores de un posible regreso. Aunque la mediática estaba participando de "El Hotel de los Famosos", fueron vistos durante febrero en Miami ya que el programa era grabado.



También, Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort y sobrino de Eduardo, subió una foto a sus historias de Instagram en dónde salía su tío junto a Rocío.

Fuente: NA