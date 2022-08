La Banda del Tigre Ariel tocó en vivo en Elonce e hizo bailar a los espectadores

La Banda del Tigre Ariel, oriunda de Santa Elena, realizó una presentación en el programa Buenas Noches e hizo bailar a todos los espectadores.“En los 2000 empezamos hacer cuarteto, más allá que somos entrerrianos, nos pegó la onda de Rodrigo, el Potro. Empecé haciendo covers y como vi que resultaba, me fui de mi ciudad buscando mi camino en la música”, contó a Elonce, el artista.Durante el 2006 llega su primer disco de la mano del sello Magenta, denominado "El Show debe Continuar" y durante el 2007 edita su segundo material "Once y Once", bajo el mismo sello, compacto que incluye su hit "El Pie de Oró Llegó", la primera en el género del cuarteto en tomar repercusión internacional, llegando a ser traducida en más de siete idiomas.Según recordó Ariel, la banda se presentó en el Cosquin Cuarteto. “Éramos la única banda de Entre Ríos y compartimos escenario con grandes maestros”.Con actuaciones por toda la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, el grupo musical crece a pasos agigantados y formar su propio camino.Además, la banda creo “Rey en París”, una canción para Messi. En la letra, si bien menciona el paso de Lionel por el Barcelona refleja la fiebre desatada por la estrella argentina por estos días en París.

Cantar en familia

Los hijos de Ariel, Gianella y Franco, también forman parte de la banda. Además, durante la pandemia idearon, cantaron y grabaron la canción "Yo me quedó en casa" en el marco del aislamiento social y obligatorio.“Cantamos con la esperanza de salir de ese momento y acá estamos, atravesando eso. Fue muy difícil, más allá de lo económico, la pandemia trajo muchas preocupaciones y se fueron muchas personas”, dijo.