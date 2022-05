Beboteó para sus seguidores y se mostró en topless frente al mar

Karina Jelinek debó boquiabiertos a sus fans con el posteo que realizó en las últimas horas. “Viernes”, escribió junto a un video en el que bebotea para sus seguidores y una foto en la que está en topless de frente al mar, pero de espaldas a quien la retrataba.Semanas atrás también se había mostrado sin corpiño en la playa, pero esa ves lo hizo de frente:Hace poco la morocha anunció su inminente maternidad mediante vientre subrogado. “Viene en camino. Ya está cerca. No quiero hablar mucho hasta que no se concrete lo que yo quiero porque es algo muy personal”, aseguró sobre el bebé.La top model declaró que aún no sabe el sexo pero si anticipó quién será su padrino. Se trata de su gran amigo Nicolás Freijo.Demás, debatió con sus fanáticos el nombre de su futuro hijo o hija, que llegará en los próximos meses.Luego de un intenso ida y vuelta con los internautas, Karina descartó las opciones más tradicionales al señalar que buscaba “un poco más exóticos”.De esta manera, Jelinek elaboró una lista definitiva a partir de lo charlado con los usuarios: Isabella, Dante, Benito, Catalina, Margarita, Aaron, Roma, Alma.