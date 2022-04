Rocío Marengo: “Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre”

Rocío Marengo sorprendió con sus declaraciones a la Revista Pronto de esta semana. En una nota de tapa, aseguró que se embarcará en el camino de la maternidad sola, a pesar de seguir en pareja con Eduardo Fort.



“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor”, reveló sobre su decisión. Y agregó: “Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”.



Según contó Rocío Marengo, su deseo de ser madre está más que instalado y lo planea como algo inmediato. “Siento que ya es el momento... Ya era ayer el momento. Es mi objetivo. Tenía que terminar estos compromisos laborales y sí, voy a ser mamá”, indicó.



La decisión de tener un hijo sola no fue algo improvisado. La mediática aseguró que no sabe “si está preparada para la familia tipo”. Y aclaró: “Es la primera vez que lo cuento, todavía no lo quería decir”. “Yo quiero ser feliz y no quiero molestar a nadie”, remarcó.



“Yo vengo de una familia súper conservadora. Venimos como con una cajita que nos enseñaron que esto tiene que ser así y a mí la vida me llevó por otro camino, estoy parada en otro lugar y digo yo quiero otra familia”, describió.



Sobre el rol de Eduardo en su futura maternidad, destacó que “estaría al pie del cañón”. “Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado. Es un tema que estoy definiendo porque no es a largo plazo, es ahora”, señaló.



“Todo lo que siempre busqué mostrar en la tele iba para ese lado: seamos libres, seamos felices, seamos como somos porque la vida es muy corta. Vengo con esa frase y disfruto el minuto a minuto porque hoy estamos y mañana no. Y la verdad que atarte una persona y a veces estar mal, y seguir estando, es perder el tiempo. Y esta decisión tiene que ver con eso”, concluyó.