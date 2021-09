Julieta Nair Calvo será mamá y mostró su pancita

En medio de su renuncia de La Academia, programa que conduce Marcelo Tinelli (61), Julieta Nair Calvo (32) explicó los motivos de su inminente baja y sorprendió a todos. Es que, la actriz se convertirá en madre primeriza y decidió abandonar el certamen para dedicarse a su embarazo.“La vida se puso toda de colores. Uno de mis mayores sueños se está haciendo realidad. Les presentamos a nuestro pollito. En cuanto pueda empezar a bajar a palabras todo lo que siento, voy a hacerlo”, dice parte de la descripción de las imágenes que publicó para anunciar la llegada de su primer hijo a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores.En las fotos se la ve con un corpiño en de encaje y un pantalón, junto a Andrés Rolando (34), su pareja de hace dos años y medio, quien le acaricia la panza, por lo que los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar.“Sos tan linda! Dios los bendiga!”, “Felicitaciones Juli y Andrés. Los amo mucho y me alegro por ustedes”, “Felicitaciones y Dios bendiga eternamente ese ángel con esa bella familia. Abrazo grande” y “Me muero. Felicitaciones”, fueron solo algunas reacciones en el posteo.Fue para fines de 2018, que Calvo presentó a Rolando a través de una foto en su red social. Abrazada y con un emoji de corazón se mostró muy enamorada de Rolando, quien es empresario y está vinculado a la actividad gastronómica.A ambos les gusta viajar y recorrer lugares con climas cálidos, se los ha visto juntos en distintas playas y hace un tiempo que conviven. La protagonista de varias tiras de Pol-ka ya había expresado sus ganas de ser madre. En una entrevista con “Agarrate Catalina” (La Once Diez), le preguntaron y comentó: “Sí, lo pensamos. Cuando se tenga que dar, se dará. Ya vendrá”.