Posó en bikini en la nieve y habló de su cambio físico por el fisicoculturismo

Durante la cuarentena, Ingrid Grudke se puso a entrenar y cambió su alimentación. Gracias a su disciplina y esfuerzo cambió radicalmente su cuerpo. Muy contenta por los resultados, contó cómo hizo y por qué decidió iniciar este proceso de cambio tanto interno como externo."Durante la cuarentena empecé a entrenar desde mi casa con mi entrenadora, que ella sí es fisicoculturista. Al principio quería moverme, hacer algo dentro de mi casa, y lo empecé a hacer como un tema de salud", contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).En ese punto, subrayó que hoy por hoy la entusiasma competir en el torneo de fisicoculturismo de Arnold Schwarzenegger y reveló en qué categoría lo hará. "El torneo tiene diferentes disciplinas y una categoría se llama Fit Model, que tiene que ver con el cuerpo trabajado pero sin usar la hipertrofia muscular. Para eso, estoy en un plan de buena alimentación", contó.Antes de cerrar, reveló que las consecuencias de este cambio de vida no son únicamente estéticas y enumeró los beneficios con respecto a su salud que está experimentando gracias a sus nuevos hábitos. "Yo tengo problemas respiratorios y eso me mejoró mucho, el dormir, descansar mejor. Y cada vez me sentía mejor internamente", completó.