Mostró su cola sin ropa interior para transmitir un profundo mensaje

Floppy Tesouro luce pensante y posa parada sobre unas rocas mirando un paisaje de agua calma mientras está vestida únicamente de la cintura para arriba con un pequeño top negro."¡Me sumo! Soy fan de las mujeres que te miran bien, que se dan el tiempo de conocerte y no te odian o les caes mal porque sí. Las que en cualquier baño público te hablan y se ríen contigo, más que te piropean la inteligencia, el pelo o la ropa", inicia el texto publicado por la modelo.La modelo continuó con su mensaje. "Esas mujeres seguras que no necesitan apagar la luz de otra para brillar, las que te saludan y te regalan sonrisas, que respetan su propio genero porque todas somos mujeres extraordinarias", indicó.Además, en el marco de esta foto como rechazo hacia las personas que envidian a otras por cuestiones físicas e intentando transmitir un mensaje que aumente el amor propio, Tesouro reveló que es "muy fan de las mujeres que inspiran a ser mejor, a luchar y trabajar por alcanzar sueños y comprenden que ya no es tiempo de competir entre nosotras y que nunca lo fue"."Las que han alcanzado su amor propio, que se sienten seguras de si mismas y no ven a la otra con envidia, como si fueran competencia sino con admiración. Soy fan de las mujeres que se apoyan, que son leales a la palabra amistad, las que de cuidan y aconsejan con amor", concluyó.Junto a la foto, la ex Cola Reef usó los hashtags "#YoMeSumo", "#GirlPower" ("Poder Femenino") y un texto que reza "Si eres de esas, yo también lo soy, aquí estoy, pueden contar conmigo".